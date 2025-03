PORASLE CENE HOTELSKOG SMEŠTAJA U SRBIJI: Naročito poskupela i svetska luksuzna destinacija - Ovo je razlog

GLOBALNA inflacija ima značajan uticaj i na turističku industriju, a poskupljenje je zabeleženo i u Srbiji, rekao je danas direktor Nacionalne Asocijacije Turističkih Agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić.

On je rekao da je prosečno u Srbiji zabeleženo poskupljenje smeštaja od 12 do 15 odsto.

- Dakle, jedna opšta inflacija koja vlada u celom svetu, vezano je za ovu aktuelnu krizu, koja je dovela do poskupljenje roba i usluga, pa opet sve to utiče na formiranje krajnjih cena i uticalo je na globalno povećanje cena. Tako da nije tu turistička industrija ostala po strani. Najveća poskupljenja su u hotelima najvećih kategorija, što je potpuno nelogično, obzirom na cenu i na te procente - objasnio je Seničić za Tanjug.

Iako su visoke cene izazvale zabrinutost među putnicima, Seničić naglašava da interesovanje za letovanje nije drastično opalo.

- U zavisnosti od budžeta s kojim raspolažemo, opet imamo jedno dosta solidno interesovanje, moram da kažem, ono je negde približno onome što je bilo 2023. godine. Dakle, veoma smo blizu onoga što je bilo i protekle godine i očekujemo jednu pristojnu turističku sezonu - objasnio Seničić.

On je rekao da je jedan od faktora koji doprinosi povećanju cena i poskupljenje avionskog goriva.

- Kada cena goriva raste, to utiče na cenu karata. Nažalost, agencije ne mogu mnogo da utiču na te promene, jer je to specifičan tržišni faktor - dodao je Seničić.

Kada je reč o hotelima, Seničić ističe da turističke agencije ne formiraju cene već dobijaju ponude od hotela.

- Mi možemo da pregovaramo o ceni, ali finalna cena koju nudimo korisnicima zavisi od uslova koje dobijamo od hotela. Naše marže su poslednjih godina u padu, a konkurencija na tržištu je velika. Imamo prosečnu maržu koja je nekada bila i do 20 odsto. Danas je to, ako dođe preko 10 odsto ili do 12 odsto, onda agencija može da smatra da jako dobro radi - objašnjava Seničić.

Seničić ističe da su Grčka, Turska i Crna Gora i dalje među najtraženijim destinacijama za srpske turiste.

- Za desetodnevni boravak u Grčkoj, cena apartmana u predsezoni može biti oko 200 evra po osobi, dok u samoj sezoni ta cena može da poraste do 350 evra. Za hotel sa tri zvezdice cena je između 600 i 800 evra po osobi, dok luksuzniji hoteli sa punim pansionom mogu da dostignu cenu od 1.000 do 1.500 evra - kaže Seničić.

Turska se, kako kaže, izdvaja po ponudi ''ol inkluziv usluga'', što je čini izuzetno popularnom za porodice sa decom.

- Turska je posebno atraktivna za porodice, jer u mnogim hotelima deca do 12 godina mogu boraviti besplatno. Kada sve to izračunate, Turska se često ispostavi kao povoljnija opcija - objašnjava Seničić.

Prema njegovim rečima, za ljubitelje egzotičnih destinacija, Zanzibar i Tajland ostaju vrlo popularni, ali cene su se promenile u poslednjih

- Zanzibar je i dalje atraktivan. Tajland je, takođe, destinacija koja privlači turiste, ali su cene drastično porasle - zaključuje Seničić.

