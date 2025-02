SIJARTO O SANKCIJAMA NIS-U: To je problem za celu centralnu Evropu, Mađarska spremna da pomogne

MINISTAR spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da su američke sankcije NIS-u posledica osvetničke politike Bajdenove administracije zbog politike koju vode Beograd i Budimpešta i naveo da sankcije nisu problem samo za Srbiju već za celu centralnu Evropu, kao i da je Mađarska spremna da pomogne Srbiji u snabdevanju naftom.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

Sijarto je rekao da je do ove situacije dovela Bajdenova administracija koja je centralne evropske zemlje posmatrala na vrlo neprijateljski način i da joj je smetalo to što su zemlje centralne Evrope, poput Srbije i Mađarske, borci za slobodu i što su izabrale konzervativne, patriotske vlade koje predstavljaju nacionalne interese.

- Ono sa čime smo suočeni sada je nasleđe veoma neprijateljske Bajdenove administracije. Bajdenova vlada je jasno rekla da je Gaspom banka na listi sankcija, a mi smo rekli da to stvara velike probleme zemljama u regionu kada je reč o snabdevanju gasom - rekao je Sijarto za RTS.

Naveo je da uvođenje sankcija NIS-u nije samo problem za Srbiju, već za celu centralnu Evrope jer, kako kaže, ako kapacitet rafinerije u Srbiji bude oduzet iz kompletnog regionalnog kapaciteta, to će stvoriti probleme na regionalnom tržištu nafte.

- Ukoliko rafinerija u Srbiji ne može da prerađuje sirovu naftu, onda će benzinske pumpe morati da uvoze benzin negde drugde i to stvara pritisak na regionalno tržište benzina u pogledu kvaliteta i logistike i to može da dovede do povećanja cena goriva. To znači da stanovništvo u centralnoj Evropi, Mađare i drugi, moraju da plate cenu političke osvete Bajdenove administracije samo zato što smo bili za Trampa ili konzervativni ili patriote - rekao je Sijarto.

Foto: Promo

Istakao je da je potrebna veoma jaka regionalna koordinacija i dodao da je razgovarao sa direktorom MOL-a i direktorom mađarske Agencije za naftu i gas da se započne regionalna saradnja kako bismo izbegli prekid ili negativni uticaj na tržište goriva.

Na pitanje na koji način Mađarska može da pomogne Srbiji po pitanju američkih sankcija NIS-u, Sijarto je rekao da će biti sve veća potreba sa strane Srbije za uvozom nafte i da će to zahtevati veći izvoz Mađarske, a da je MOL spreman da učestvuje u tome.

Naglasio je da treba naći dugoročno i stabilno rešenje i da su Mađarska i Srbija posvećene izgradnji novog naftovoda navodeći da je studija izvodljivosti sa mađarkse strane završena i predstavljena. Sijarto je rekao da će biti izgrađeno 180 km novog naftovoda i da će izgradnja trajati tri godine, a da je procena da će taj naftovod isporučivati oko pet miliona tona nafte godišnje.

- Procenjena cena je oko 320 miliona, tako da je to prilično velika investicija, ali je strateška - naglasio je Sijarto.

Naveo je da je nedavno u razgovoru sa američkim državnim sekretarom Marko Rubijom dobio uveravanja da će biti revidirana odluka o sankcijama koja je, kaže, zasnovana na političkoj osveti.

- Imaju velike probleme pred sobom, uključujući i to kako doneti mir u Ukrajinu umesto rata, kako stabilizovati situaciju na Bliskom istoku, tako da iz njihove perspektive naš problem nije među prioritetima, ali za nas je najvažniji - rekao je ministar.

Govoreći o tome što je Beograd dosledan u odluci da ne uvede sankcije Moskvi, Sijarto je rekao da je ta odluka u skladu sa nacionalnim interesima Srbije i da razume zašto je doneta, kao i da je nepošten odnos EU prema Srbiji.

- Očigledno je da, čak i ako se 150 odsto uskladite sa njihovom zajedničkom politikom, biće birokrata i zemalja članica koje će reći da to nije dovoljno, tako da mislim da je veoma nepošteno kako se EU odnosi prema vama - rekao je Sijarto.

Naveo je da je tokom predsedavanja Mađarske EU prethodnih pola godina jasan cilj bio da Srbija otvori nove klastere, pre svega koji se odnosi na konkurentnost, ali da su pojedine članice EU blokirale taj postupak. Kada je reč o Rusiji, Sijarto je rekao da u EU ne razumeju da je Rusija regionalna realnost i da će ostati deo te realnosti, kao i da pitanje energije, nije pitanje ideologije već pitanje fizike.

- Bilo bi dobro dovesti gas iz dalekih delova sveta, ali nemamo nikakvu fizičku vezu. Situacija je takva da je jedini način da dobijete gas je da imate gasovod. Tako da mi Mađari imamo jasan stav o tome i nismo spremni da presečemo naše energetske veze sa Rusijom, jer ako to uradimo nećemo moći da snabdevamo zemlju - rekao je Sijarto.

Dodao je da je Mađarska jasno rekla Evropskoj komisiji da, ako ne budu garantovali bezbedno snabdevanje, neće biti spremna da glasa za produženje sankcija Rusiji. Na pitanje kada će biti odblokiran evropski put Srbije i da li na tom putu postoje neki novi uslovi, Sijarto je rekao da dolazak Trampa na mesto predsednika SAD dugoročno od pomoći u tom procesu i dodao da je razlog za blokadu evropskog puta to što Srbija, slično kao Mađarska, vodi patriotsku i realističku političku strategiju.

- Vi ste za porodicu, za mir i protiv migracija, a to mnogi u Evropi ne mogu da shvate, ali sada postoji nova stvarnost jer postoji novi američki predsednik koji je u sličnim stavovima kao mi. Dosad smo bili na margini, a sada smo u centru - rekao je Sijarto i dodao da se nada da će doći do promene u Evropi i da će biti sve više razumevanja da je suverenistički pristup ispravan.

Na pitanje o ostavci premijera Miloša Vučevića i protestima u Srbiji, Sijarto je rekao da vidi pokušaje destabilizacije Srbije i da se to ne podstiče samo u zemlji, već i spolja.

- Mi odlično znamo taj osećaj, imali smo velike proteste pre mnogo godina, posle izbora, za koje se ispostavilo da su ih finansirale nevladine organizacije i vlade iz inostranstva. Mislim da je dobra činjenica da je predsednik Trump presekao kanale finansiranja destabilišućih pokušaja preko USAID-a - naveo je Sijarto.

Naglasio je da je interes Mađarske da Srbija ostane stabilna i da je to dobro za Mađare koji žive u Srbiji, ali i za Mađarsku zbog dobre saradnje između dve zemlje.

- Tako da verujemo predsedniku Vučiću i verujemo vladajućoj koaliciji koja ima solidnu većinu u parlamentu Srbije i nadamo se da će pokušaji stabilizacije u Srbiji uspeti - kazao je Sijarto.

Naveo je da je Srbija je najveća zemlja na Zapadnom Balkanu i među našim susedima i da Mađarska odlično razume ulogu Srbije u obezbeđivanju stabilnosti celog regiona. ''Zato verujemo da je u interesu EU da Srbija bude primljena. Možda je naš interes da Srbija bude članica EU veći nego interes Srbije i zato moramo da požurimo'', zaključio je Sijarto.

(Tanjug)