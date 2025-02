DUPLA UŠTEDA NA NIS PETROL I GASPROM BENZINSKIM STANICAMA

Uštedite i do 12 dinara po litru goriva

Promo

Do kraja februara, program lojalnosti „Sa nama na putu“ nudi vozačima sjajnu priliku za uštedu! Naime, svi potrošači prilikom kupovine goriva na bilo kojoj od NIS Petrol ili Gasprom benzinskih stanica u Srbiji, ostvariće duple bonus poene uz svoju „Sa nama na putu“ karticu ili mobilnu aplikaciju. To znači da se uz svaku kupovinu bilo koje vrste i količine goriva, do 28. februara bonus poeni dupliraju, što omogućava uštedu i do 12 dinara po litru premijum goriva, odnosno do 6 dinara po litru standardnog goriva – u nivou lojalnosti „Platina“.

Program lojalnosti „Sa nama na putu“ predstavlja broj jedan program lojalnosti za vozače u Srbiji i pruža mogućnost sakupljanja i korišćenja bonus poena pri svakoj kupovini goriva i proizvoda iz širokog asortimana, na više od 300 NIS Petrol i Gasprom benzinskih stanica širom Srbije. Pored kartice, potrošačima je dostupna i digitalna verzija „Sa nama na putu“ preko istoimene mobilne aplikacije, koja pored mogućnosti sakupljanja i korišćenja bonus poena, poseduje i dodatne funkcionalnosti, kao što je olakšano praćenje transakcija i bonus stanja, interaktivnu mapu koja prikazuje lokacije i radno vreme stanica, kao i dodatne usluge koje one pružaju. Mobilna aplikacija „Sa nama na putu“ dostupna je na linku.

Ne propustite ovu odličnu priliku da uštedite uz „Sa nama na putu“ program lojalnosti, jer svaka ušteda je dobra, a dupla ušteda je duplo bolja! Svratite ne neku od NIS Petrol i Gasprom benzinskih stanica, sipajte gorivo i uštedite duplo više!