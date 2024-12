NAJŠIRI I NAJMODERNIJI AUTO-PUT: Provozali smo se novom deonicom Moravskog koridora - potpuno promenjeno lice Srbije (FOTO/VIDEO)

DEONICA Moravskog koridora od Kruševca do Vrnjačke banje, koja je juče svečano otvorena u prisustvu predsednika Srbije Alesandra Vučića, jutros je puštena za saobraćaj.

Foto: Novosti

Deonica od Pojata do Kruševca dužine 27,83 km već je završena i puštena u saobraćaj u toku 2023. godine.

Novoizgrađena deonica Kruševac - Trstenik - Vrnjačka Banja koja je puštena u rad dugačka je oko 30 kilometara, digitalna je, ima besplatan bežični internet a vozila njome mogu da se kreću brzinom od 130 km na sat.

Auto-put je širine 30 metara, što je 2 metra šire od ostalih auto-puteva u Srbiji, čime se obezbeđuje dodatni komfor i povećava bezbednost saobraćaja.

Na ovom delu auto-puta nalaze se četiri denivelisane raskrsnice i to „Koševi“, „Velika Drenova“, „Trstenik“ i „Vrnjačka Banja“, što će stanovnicima ovih mesta omogućiti direktnu vezu sa novoizgrađenim auto-putem.

Foto: Tanjug

U sklopu ove deonice izgrađena su i 34 mosta i nadvožnjaka ukupne dužine 4,2 kilometra.

Od ukupno četiri mosta preko zapadne Morave, najduži most na ovoj deonici je most od 711 metara i nalaz ise u zoni Trstenika.

Puštanjem u saobraćaj ove saobraćajnice se od Vrnjačke Banje do Pojata stiže za pola sata, a do Beograda za dva sata.

Takođe, ovo je značajno i uoči početka zimske sezone na Kopaoniku, najvećem ski-centru u Srbiji, na koji će se stizati još brže i bezbednije.

Novi auto-put značajno doprinosi razvoju lokalnih opština i sredina kroz koje prolazi, povezujući oko 500.000 stanovnika ovog kraja.

Ilustracija V. N.

Izvođač radova je američko-turski konzorcijum "Bechtel-Enka", a da su uradili fantastičan posao pitanju mogli smo da se uverimo i sami, vozeći se novoizgrađenom trasom od Kruševca do Vrnjačke banje.

Najsavremeniji i najmoderniji auto-put sa digitalnim tablama, najveća širina kolovoza u Srbiji, mostovi i nadvožnjaci, moderno osvetljenje - sve se to nalazi na Moravskom koridoru, a imate utisak kao da se vozite najmodernijom pistom, kao u Švajcarskoj.

Vučić: Srbija se podigla iz pepela poput feniksa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju nove deonice autoputa da se Srbija poput ptice feniks podigla iz pepela - decenija propadanja.

- Srbija je poput Feniksa iz pepela posle godina i decenija propadanja počela da se diže, da podiže i plate i penzije, ali da gradi puteve i pruge, da obnavlja škole, da gradi sportske dvorane, da podiže bolnice i domove zdravlja, da vraća investitore, da reindustrializuje svoju zemlju - rekao je Vučić u Vrnjačkoj Banji gde se okuplo na hiljade ljudi kako bi prisustvovali otvaranju novog autoputa.

Najavio je da će nova deonica koa je deo autoputa Pojate - Preljina (na tzv. Moravskom koridoru) biti puštena za saobraćaj sutra ujutru u devet sati. Vučić je istakao da je reč o najboljem autoputa, koji je digitalni autoput.

Foto: Tanjug

- Digitalni autoput. To je kao ovaj znak ovde da se vidi kada je kiša i kada je sneg. Da znate kakvi su uslovi na putu. Da znate da li ima gužve na putu ili nema. Da znate da je najširi autoput u Srbiji, njegova širina 30 metara. To je skup autoput, ali uspešna Srbija je mogla da ga izgradi. I odmah da vam kažem, završićemo i deonicu puta od Čačka do Adrana do kraja 2025. godine, a do polovine 2026. spojićemo i tih preostalih 12 kilometara od Vrbe do Adrana - rekao je Vučić.

Naglasio je da je njegovo obećanje da odmah posle toga kreće izgradnja brze saobraćajnice tu negde malo iza Adrana, to jest od Kraljeva preko Mataruške, Bogutovačke banje do Baljevca, Ušća, Raške i Novog Pazara. Brze saobraćajnice koje će da promene život ljudi, istakao je Vučić.

- Izgradili smo i gasovod kroz našu zemlju koji nismo imali. Kako bi danas bilo u Srbiji i koliko ne bi bilo ni grejanja, ni struje, da to nismo uradili. Vi ste to uradili, narode, zahvaljujući vama koji ste želeli i brinuli o tome da uvek Srbija napreduje, koji niste bili sebični i niste razmišljali samo o sebi, već ste razmišljali o celoj našoj zemlji i podržali svoje državno rukovodstvo i kad je bilo teško i kad je bilo najteže - naglasio je Vučić.

Foto: Tanjug

Istakao je da smo uspeli da dođemo do toga da je Srbija danas druga po stopi rasta u Evropi i da će sledeće godine biti najbrže rastuća ekonomija u celoj Evropi. I svaki građanin će to kroz svoje prihode da oseti, dodao je Vučić.

Naglasio je da niko ranije nije brinuo o centralnoj Srbiji i da je srećan što je urađen i autoput od Beograda do Čačka i što se sad gradi autoput od Pojata do Preljine.

- Zašto sam ponosan? Zato što će vam ovo doneti više posla, više investitora. Zato što će to više dece da nam ostavi u našoj zemlji. Brza saobraćajnica će da nam približi i Studenicu i Petrovu crkvu i Sopoćane i Đurđeve stupove - naveo je Vučić.