"ZA VAS JE DOBRA PRILIKA ULAGANJE U SRBIJU" Vučić italijanskim privrednicima: Najbrže se razvijamo, ovde ćete imati lojalne i verne prijatelje

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić poručio je na Poslovnom forumu "Srbija- Nord Est Italija - regionalno povezivanje privrednika" da Srbija ima dobre političke odnose sa Italijom, ali da želi da ekonomski odnosi budu još bolji i da se spoljnotrgovinska razmena poveća.

Foto: Tanjug

- Ja sam posebno srećan što sam danas ovde i razgovor sa privrednicima iz regija Friuli Venezia Đulija, Veneto i Trento je za nas od izuzetnog značaja - rekao je Vučić.

Istakao je da je kada je bio ranije u Italiji mnogo naučio o tome kako funkcioniše porodični biznis, koliko su ljudi marljivi, koliko su vredni, agilni, koliko žele uspeh i kako se taj uspeh ostvaruje.

- Mi smo sa Italijom u prethodnim godinama podigli nivo trgovinske razmene po prvi put na preko pet milijardi evra na godišnjem nivou. Razmena usluga 650 miliona, ali ja nisam posebno srećan, to je u zavisnosti od toga da li govorim o uvozu ili o izvozu 36 ili 31 odsto njihovog ukupnog uvoza ili izvoza sa Zapadnim Balkanom. Mi smo po tom pitanju druga zemlja. Italija ima tradicionalnog saveznika Albaniju. Mi smo pomalo ljubomorni na to i naš je posao da u narednom periodu preteknemo Albaniju, uz poštovanje svih njihovih tradicionalnih veza - naveo je predsednik.

On je rekao da je beskrajno zahvalan premijerki Đorđi Meloni i ministru spoljnih poslova Italije Antoniju Tajaniju na izuzetnom poštovanju koje pokazuju prema Srbiji.

- I to je u okviru tri tačke za koje bih rekao da su važne, zaista značajne za nas. Dakle, ta vrsta političkog dijaloga i političkog poštovanja i korektnosti koja postoji danas između zvaničnog Rima i Beograda je na mnogo višem nivou nego što je to bio slučaj ranije. Ne moramo ni da se čujemo svaki dan, ali kad god je neka krizna situacija, razgovarao bih ili sa Taljanijem ili sa Meloni i uvek bismo pronalazili neki zajednički imenitelj za probleme koji su pred nama. Istovremeno imam ogromnu podršku na evropskom putu od strane Italije. Hvala Meloni što je institirala da značajne finansijske institucije imaju sedište u Srbiji. Nadam se da ćemo moći da postignemo još značajnije sporazume. Srbija je dobila investicioni rejting, Srbija je druga po stopi rasta u Evropi. Verujem da ćemo iduće godine imati stopu rasta 4,2 do 4,3 posto. Želim da kažem da ćemo mi od 2026. posebno se posvetiti pravcu koji ide od Beograda do Trsta. Verujem da ćemo napraviti neuporedivo bolje uslove za dodatna ulaganja. Kada smo razmišljali od koga možemo mnogo da naučimo, mnogo sam ponosan što su srpski vinari mnogo naučili od italijanskih. Nama je potrebno i dodatno znanje, da školujemo kadrove za našu upravu. Hoću da vas zamolim da prenesete moje najsrdačnije pozdrave gospođi Meloni. Ona je bila toliko divan i posvećen prijatelj, i Ilonu Masku je govorila sve najlepše o Srbiji - kazao je Vučić i pozvao italijanske privrednike da pomognu u razvoju preduzetničkog duha.

- Za vas je dobra prilika ulaganje u Srbiju. Najbrže se razvijamo, ovde ćete imati lojalne i verne prijatelje. Verujem da Italija može da ima mnogo koristi. Ovde se osećajte kao kod svoje kuće, Italija je u Srbiji izuzetno popularna, mislim da ima više Srba koji su kupili stanove u Trstu, nego Italijana - rekao je predsednik.

Obraćanje ambasadora Gorija

Ambasador Italije u Srbiji Luka Gori pozdravio je prisutne.

- Nord Est predstavlja srce privrednog odnosa sa Srbijom. Mi smo ojačali politički dijalog sa Srbijom. Radimo na organizaciji bilateralnog sastanka na najvišem nivou. Ulagali smo u razvoj naših privrednih odnosa. Politički dijaloj, privredni odnosi i prisustvo italijanskog institucionalnog sistema. Bilateralni odnos Srbije i Italije je u usponu i to sve pred važan jedan bilateralni sastanak početkom sledeće godine - kazao je Gori.

Čadež: Prisutno 115 italijanskih i srpskih kompanija

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da na današnjem poslovnom forumu sa Italijom, na kome učestvuje 115 italijanskih i srpskih kompanija, naši privrednici treba da se upoznaju sa mogućnostima i potencijalima regija Friuli Venezia Đulija, Veneto i Trento, a privrednicima iz Italije da se predstavi šta je EXPO 2027 i na koji način će Srbija i Beograd biti centar sveta u tom periodu.

On je rekao i da je cilj da se srpski i italijanski privrednici zajedno učestvuju na što više sajmova i da zajedno prošire što više tržišta širom sveta.

Čadež je rekao da je zahvalan predsedniku Aleksandru Vučiću što je danas na ovom događaju i što je odvojio vreme da zaista podrži zajednički rad gde je okupljeno 115 italijanskih i srpskih kompanija.

- Ove tri regije u Italiji zaista jesu primer kako regioni u Evropi mogu da budu drugačiji, mogu da prave više i da budu konkurentniji od drugih delova - rekao je Čadež.

Poslovni forum, kako je objavila Privredna komora Srbije, organizuje PKS u saradnji sa Finest S.p.A, Trentino Sviluppo, a uz podršku regija Friuli Venezia Đulija, Veneto i Trento.

Cilj održavanja foruma jeste da se predstavi koncept i projekat tri regije Italije, Friuli Venezia Đulija, Veneto i Trento, „Nord Est“ i približi domaćim kompanijama, kao i da se promovišu potencijali za dalje unapređenje privredne saradnje i povezivanja dva tržišta, Srbije i Italije.

Forum će se fokusirati na sektore kao što su agrotehnologija, energetika i zelena tranzicija, transport i logistika, građevina, zdravlje, veštačka inteligencija primenjena na industrijske procese, zaštita životne sredine i upravljanje otpadom, zelena tranzicija, pametni gradovi i održiva mobilnost, finansije i osiguranje i IKT.

Posebnu ulogu imaće regije Friuli, Veneto i Trento, koje se mogu pohvaliti najnaprednijim inovativnim ekosistemom u Italiji.

U okviru poslovnog foruma biće održani i bilateralni sastanci privrednika.