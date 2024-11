"VELIKA BRITANIJA ZA NAS VAŽAN PARTNER" Vučić: Do nas je u regionu hoćemo li da se opametimo i shvatimo da sami sebi nismo dovoljni (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić poručio je na otvaranju konferencije o trgovini između Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana, da Srbija želi mnogo veću saradnju sa Ujedinjenim Kraljevstvom i britanskim kompanijama i naglasio da je Velika Britanija za nas veoma važan i politički partner.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Obraćanje predsednika Vučića

- Mi u Srbiji želimo svakako mnogo veću i bolju saradnju sa britanskim kompanijama, kako u povećanju trgovine, povećanju nivoa usluga, turizmu, u svakoj vrsti društvene aktivnosti. UK su šesta ekonomska sila, jedna od najvažnijih političkih sila sveta, za nas strahovito važan partner. Nekako smo i mi, nije čudo što su oni, potcenjivali Zapadni Balkan i Srbiju, suviše smo mali, ali smo i mi neretko potcenjivali Veliku Britaniju i pravili grešku. Kada je trebalo da rešimo pitanje finansiranja Moravskog koridora, najlakše smo se dogovorili sa UKEF. Da li su oni bili najjeftiniji, nisam siguran, ali da li su najefikasniji, da li najbrže završavaju stvari, jesu. Mislim da je preduslov ono što mi moramo da uradimo u regionu, mi svi kažemo da smo za ulazak u EU, a nismo u stanju da napravimo otvorenim granice koje nas povezuju, da smanjimo troškove. Kada budemo imali takve odnose, takvu privredu, onda ćemo moći da budemo konkurentni na tržištu Velike Britanije i drugim tržištima. Samo je do nas hoćemo li da se opametimo i shvatimo da sebi nismo dovoljni i da moramo da radimo sa komšijama, jer svako od nas je suviše mali da bi bio dovoljno konkurentan - rekao je.

- Mi ćemo i ove godine imati 4,5 milijardi investicija spolja. Imaćemo čak 65 posto investicija koje je privukao Zapadni Balkan. Jesam li zadovoljan? Ne sasvim. Osim azijskih tržišta, nema novih koje smo uspeli da privučemo, niti novih na evropskom tlu. Naša odluka koju će uskoro ratifikovati parlament, i Vlada doneti odluku, da mi ispunimo sve kriterijume što se tiče članstva u EU, pre svega što se tiče naših unutrašnjih reformi, a tiče se i vladavine prava, medijske situacije... Da to završimo do kraja 2026. godine, a onda da znamo da to zavisi samo od političke odluke, od želje ili nepostojanja želje u EU. Kada pričamo o Ekspu, nije to samo izgradnja kapaciteta na jednom gradilištu, to je izgradnja cele Srbije. To je promena lica Srbije, i u nivou obrazovanja, u svakoj sferi društvenog života. Mi u Srbiji nemamo problema sa stopom javnog duga. Dvostruko niža stopa u odnosu onog u EU. Javne finansije su u izuzetno dobrom stanju. Imamo velike ambicije koje nije lako sprovesti u komplikovanim geopolitičkim okolnostima. Ja verujem da će srpski privrednici pronaći svoj interes za tržište Velike Britanije, ali i obratno. Mi se radujemo kada uspe bilo ko iz Albanije, BiH, Severne Makedonije... To je i naš uspeh. Hoću da zamolim sve koji mogu da dođu na Sajam vina od petka po podne, pa ceo vikend. Velika Britanija će biti druga najzastupljenija zemlja. Velika Britanija ima izuzetne penušavce, dobra vina. Nadam se da ću za dve godine moći da kažem da smo za dve godine udvostručili našu trgovinsku razmenu - kazao je Vučić.

Obraćanje Marka Čadeža

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, istakao je da ovaj skup može da otvori novu eru odnosa.

- Brojke su, kada pogledamo našu razmenu, i te kako ispod onoga što bi mogle da budu. Veliki je broj kompanija, 500, koje iz Ujedinjenog Kraljevstva posluju kod nas. Ako želimo više, moramo da radimo na tome. Najveći broj kompanija koje su ovde je iz ICT sektora. Srbija izvozi danas četiri milijarde evra u softveru. Mi smo jedna od retkih zemalja koje u osnovnoj školi imaju kodiranje i programiranje. Druga je energetika, odnosno čitav lanac vrednosti. To nam predstavlja veliki izazov u budućnosti. Velika će biti potražnja za električnom energijom u budućnosti - kazao je Čadež.