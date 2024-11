INVESTITOR SA VOLSTRITA: Demokrate manipulisale ekonomskim podacima, SAD su već u recesiji

AMERIČKA ekonomija će se "izvrnuti na leđa" i to uskoro, upozorava bivši menadžer novca sa Volstrita i osnivač investicione kompanije "Fajnens tehnolodžis" Ed Daud.

Foto: Ilustracija/Unsplash

Daud, koji je još u maju upozoravao na problematično "zdravlje" američke ekonomije, objasnio je za "Ju-Es-Ej vočdog" da su podaci o stopi nezaposlenosti lažirani i da je administracija Džozefa Bajdena uz podršku Federalnih rezervi "manipulisala" statističkim podacima u pokušaju da demokrate pobede na izborima.

-Za prosečnog čoveka, ekonomija je zaista loša, a oni su koristili državnu potrošnju i zapošljavanje kako bi to prikrili, rekao je Daud.

Ekonomija je razlog zašto je Tramp pobedio na izborima, i to prava ekonomija a ne "sve-je-super" narativ mejnstrim medija, rekao je Daud.

-Realna ekonomija se izvrće, a mi samo čekamo da finansijska tržišta to shvate. Kada to urade, Tramp će naslediti usr**u krizu finansijskog tržišta. Državna statistika će biti ažurirana i pokazaće da smo negde ove godine ušli u recesiju, rekao je on.

Daudov savet za Trampovu administraciju je da bude korak pre svih. -Ovo je već ispečeno u tortu. Upravo su dobili lažne knjige. Dakle, oni će u osnovi biti krivi za ono što dolazi. Moraju da kažu ljudima šta im je, stanu ispred priče i pričaju o tome šta su dobili. Moraju da objasne da berza nije pravi pokazatelj ekonomskog zdravlja već rezultat brutalne manipulacije, rekao je investitor.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja