EMIRATI SU NAŠ MOST DO BLISKOG ISTOKA I AFRIKE: Sporazum sa UAE mogućnost da domaće firme unaprede izvoz na nova tržišta

BROJNE investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) obezbedile su rast srpske privrede u proteklom periodu, a očekujem još intenzivniju saradnju naše zemlje i UAE u budućnosti, izjavila je juče u Beogradu resorna ministarka Adrijana Mesarović, nakon što su Privredna komora Srbije (PKS) i Privredna komora Dubaija (PKD) potpisale Memorandum o saradnji.

Foto: Unsplash

Ona je na poslovnom forumu "Kako poslovati u Dubaiju", koji je u hotelu "Hilton" okupio 60 domaćih kompanija i 12 firmi iz UAE, rekla da je ponosna i na Sveobuhvatni sporazum o ekonomskom partnerstvu između Srbije i UAE. On će, kako dodaje, dodatno ojačati most saradnje i omogućiti privredama dveju zemalja da se dodatno ubrzano razvijaju, čime će obe ekonomije postati još snažnije. Ministarka je naglasila da do saradnje može doći u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, u oblasti upravljanja poljoprivrednim zemljištem, u segmentu energetike sa fokusom na obnovljive izvore, kao i u oblastima zaštite životne sredine, informacionih tehnologija i turizma.

- Bilateralna ekonomska saradnja između Srbije i UAE je u usponu - kaže ministarka Adrijana Mesarović. - Ukupna spoljnotrgovinska razmena u 2023. iznosila je 147 miliona evra, od čega je izvoz vredeo blizu 111,4 miliona evra i time je ostvario rast od 35,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Prema rečima predsednika PKD Mohameda Lute, Srbija, kroz Dubai, može da unapredi izvoz na Bliski istok, Afriku i Aziju i to može da joj posluži kao katalizator za unapređenje njene globalne pozicije. On je naveo da trenutno imaju 31 kancelariju širom sveta. Potpredsednik PKS Milovan Kocić ocenio je da naše dve zemlje polako, ali sigurno postaju strateški partneri i to ne samo na političkom, već i na ekonomskom planu.

- O tome najbolje govore investicije iz UAE u našu zemlju, ali i velika zainteresovanost poslovne zajednice Srbije da posluje na tržištu Emirata, a posebno na tržištu Dubaija - istakao je Kocić. - Potpisani sveobuhvatni sporazum obezbediće diversifikaciju uvoza i izvoza za obe zemlje, ali i povećanje ukupne robne razmene, dok će memorandum doprineti jačanju privrednih odnosa.

Govoreći o plasmanu naše robe na tržište Emirata, on navodi da Srbija zauzima šesto mesto kada je u pitanju uvoz jabuka u tu zemlju, kao i da je lider što se tiče uvoza smrznute maline na teritoriju UAE.

PADAJU CARINE I NA VINO PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je ranije da će rezultati sveobuhvatnog sporazuma o ekonomskom partnerstvu između Srbije i UAE biti vidljivi u budućnosti, kao što će biti vidljivi i rezultati saradnje sa Narodnom Republikom Kinom, te će Srbija, primera radi, izvozeći bez carine, imati prednost od 35 odsto u odnosu na francuske vinare. - Taj sporazum je od ogromnog značaja za Srbiju i njene građane - rekao je Vučić gostijući na TV Pink. - On predstavlja osnov za saradnju u brojnim oblastima, od proizvodnje, do izvoza u tu zemlju i uvoza u Srbiju iz nje. Kada, na primer, naprave dronove koji su za nas, možemo da ih dobijemo po ubrzanoj proceduri. Možemo da započnemo zajedničku proizvodnju hrane, da osnujemo zajedničke prehrambene kombinate, da sve što izvozimo, izvozimo prvo u Emirate.

I predsednik PKS Marko Čadež ranije je istakao da su investitori iz UAE, zahvaljujući stečenom poverenju, već dosta uložili u našu zemlju, a da će sveobuhvatni sporazum omogućiti dalji razvoj međusobne trgovine i zajedničkog investiranja. On pokazuje, kako dodaje, da jedni druge vidimo kao strateške partnere i plod je dobrih, pre svega ličnih, odnosa rukovodstva dveju zemalja.

- Ono što možemo da pokažemo jeste da Srbija može da bude hab za ceo evropski kontinent kada su u pitanju investicije iz UAE - rekao je Čadež. - Treba da vidimo šta je sledeće, odnosno koje ćemo zajedničke projekte dalje razvijati. To je značajno za domaće kompanije koje žele novo tržište ili mesta sa kojih mogu da idu dalje. Čini mi se da su Emirati zaista fantastični za to i kada je u pitanju ceo zaliv, ali i ceo afrički kontinent, pa i deo Azije.

On je podsetio i da je pre nekoliko godina otvoreno predstavništvo PKS u Dubaiju. Govoreći o sveobuhvatnom sporazumu sa UEA, ministar finansija Siniša Mali je nedavno ocenio da on predstavlja još jedan važan korak napred ka unapređenju saradnje između dve zemlje.

- Sa Emiratama već imamo stratešku saradnju i njihovi brojni investitori su došli u Srbiju, a potpisani dokument dodatno će da podstakne i trgovinske, ekonomske, političke, društvene i druge odnose između dve zemlje - istakao je Mali.

On je podsetio da Srbija ima sporazume o slobodnoj trgovini sa Egiptom i Kinom, da je započela pregovore i razgovore o tome sa Južnom Korejom, a da ima već potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa CEFTA zemljama i preferencijalni status sa SAD.

- Srbija je u jedinstvenoj poziciji u svetu - ukazao je Mali. - Kada investirate u našu zemlju, možete da izvozite vaše proizvode u sve ove zemlje.

Govreći na tu temu juče na poslovnom forumu, ministarka Mesarović je naglasila da Srbija, zahvaljujući sporazumima o slobodnoj trgovini, ima pristup tržištu koje broji oko 2,8 milijardi ljudi. Ona je podsetila da je naša zemlja 2021. bila prisutna na specijalizovanoj izložbi "Ekspo" koju je tada organizovao UAE, a što je našoj zemlji doprinelo da oblikuje svoje razvojne korake ulažući napor da se kvalifikuje kao organizator te manifestacije.

MALI BIZNIS PREDNjAČI PRIVREDNA komora Dubaija zainteresovana je za srpsko tržište zbog njenog liderstva u regionu - istakao je ambasador UAE Ahmed Almenhali. - Emiratske kompanije su ostvarile značajan rezultat u Srbiji u različitim sektorima, a pored toga mala i srednja preduzeća imaju vodeću ulogu u povećanju razmene, predstavljajući sponu između zajednice i rukovodećeg sektora što doprinosi održivosti ekonomskog rasta. Cilj je pronaći mehanizme koji će malim i srednjim preduzećima olakšati da iskoriste pun potencijal. UAE predstavlja važan centar za investiranje imajući u vidu atraktivno poslovno okruženje, kojim raspolaže zahvaljujući fleksibilnim politikama i višetrukim olakšicama.

U Beogradu je 5. oktobra potpisan sveobuhvatni sporazum o ekonomskom partnerstvu između Srbije i UAE. Kako piše "Paragraf leks", ovaj dokument obuhvata sve oblasti od značaja za ekonomije obeju zemalja i odnosi se ne samo na trgovinu robom i uslugama nego i promociju razvoja investicija. U delu koji se tiče trgovine definisano je nekoliko kategorija liberalizacije robe, i to one za koje je predviđeno ukidanje carina danom stupanja na snagu sporazuma, zatim za robu za koju se "skidaju" tarife u periodu od tri i pet godina, kao i za one koje su isključene iz liberalizacije i za koje su predviđene carinske kvote. Sporazum stupa na snagu mesec dana nakon prijema obaveštenja kojim strane obaveštavaju jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjene njihove unutrašnje zakonske procedure koje su neophodne za to. Po završenom procesu ratifikacije sporazuma, najverovatnije će tokom sledeće godine biti neophodno donošenje nove uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2025, koja će transparentno prikazati preferencijalne stope carine za uvoz robe poreklom iz UAE u Srbiju.