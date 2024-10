PLATE U SRBIJI SU NAJVIŠE U REGIONU Vučić: Profesionalni vojnik imao je platu od 33 hiljade, a danas običan vojnik 82 hiljade dinara

PREDSEDNIK Republike Srbije gostovao je u emisiji Hit-tvit na TV Pinu gde je istakao da su plate u Srbiji najviše u regionu, i da je naša zemlja pretekla mnoge zemlje regiona po visini prihoda.

- Morao sam da pomognem Vučeviću i Malom da skinemo više od 3 milijarde evra zahteva ministara jer bi to unuštilo zemlju... Pročitaću vam deo, doktor specijalista je imao platu 67 hiljada, a u januaru 2025. biće preko 120 hiljada... Profesionalni vojnik sa 33 hiljade, a danas običan vojnik na 82 hiljade dinara... Samo da vidite šta smo uradili u prethodnih deset godina. Pokazalo se da politika rada, marljivosti je ona koja se uvek isplati - kazao je Vučić.

Pokazalo se da je politika rada i marljivosti, kao i teških odluka, ona koja se uvek isplati, istakao je.

- Plata učitelja i razrednog starešine iznosi 103.879, to je osnovna plata. Da li je to dovoljno? Nije nikad i to je dobro, da ljudi žele i osećaju da je država snažna i da želi više, samo moramo da budemo fer prema sebi i kažemo šta je velika stvar, a šta može da bude bolje. Razlika u platama je između 120 i 125 odsto, koliko je standard bolji i veći.