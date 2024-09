"ISTORIJSKA PRILIKA DA SE SRBIJA PREDSTAVI SVETU": Mali u Skupštini o Ekspu

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je danas tokom polemike u Skupštini Srbije sa predstavnicima opozicije da Ekspo 2027. neće koštati 17 milijardi evra, već 1,2 milijardi evra i da će to biti istorijska prilika da se Srbija predstavi svetu.

Foto: Printskrin

Na sednici parlamenta na kojoj se raspravlja o rebalansu budžeta za 2024. godinu, Mali je demantovao navode narodnog poslanika Aleksandra Jovanovića Ćute koji je rekao da 52 odsto budžeta Srbije ide za nabavku francuskih borbenih aviona Rafal i Ekspo 2027.

- Iz budžeta je namenjeno 48,6 milijardi dinara, što je 3,1 odsto za nabavku Rafala, a 20,4 milijardi dinara za Ekspo, dok je budžet Srbije 2.173,3 milijardi dinara - naveo je Mali.

On je istakao da Program Srbija 2027 podrazumeva 323 projekta u celoj Srbiji, koji uključuju razvoj infrastrukture, gradnju autoputeva, saobraćajnica, brzih pruga, škola, bolnica i ulaganja u energetici.

- Sve to je Srbija 2027. I da, imamo dovoljno novca, deo tih projekata je naravno i u ovom rebalansu koji je danas pred vama. Dakle, hoćemo da nam Srbija potpuno drugačije izgleda 2027. godine. Hoćemo da dočekamo preko tri miliona ljudi koji će posetiti našu zemlju, ali i da iskoristimo ovu istorijsku priliku - poručio je Mali.

On je istakao da je cilj da ulažemo što više u infrastrukturu, da otvaramo nove fabrike i da dođemo do tog cilja od 1.400 evra prosečne zarade, 650 evra penzije i 650 evra minimalna zarada.

- Dakle, to su ulaganje u Srbija 2027. Što se samog Ekspa tiče, on neće izaći na više od milijardu ili 1,2 milijarde evra. Pri čemu, kada govorim o tim ulaganjima, tu podrazumevam, recimo, i izgradnju brze pruge od Zemun polja pa do Ekspa, odnosno Nacionalnog stadiona. Nakon toga, ta pruga ide i do Obrenovca - naveo je ministar.

Dodao je da tu spada i veliki broj ulaganja u kanalizacionu mrežu, vodovodnu mrežu, u trafostanice, energetski sistem, celog tog dela Beograda.

- Tako podižete i dajete šansu za podizanje dalje BDP-a kroz aktivaciju vaše građevinske industrije. Da vas podsetim, mi ćemo tamo izgraditi i jedan tematski park, izgradćemo i 1.500 stanova i novi centar za vodene sportove. To će sve, ne samo da direktno utiče na nas, rast našeg BDP-a, nego utiče i na zapošljavanje građevinske industrije i na sve ove ciljeve koje smo definisali, a to je da i dalje budemo jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi - rekao je Mali.

On je konstatovao da je Ekspo istorijski naša najveća šansa da se predstavimo svetu 2027. godine i da iskoristimo ceo period koji je pred nama za dalje unapređenju zemlje.

