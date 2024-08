"NAJBOLJA CENA" NA 700 ARTIKALA: Detaljan spisak - šta će sve biti na sniženju (INFOGRAFIK)

OD 1. septembra do kraja oktobra građani Srbije će u okviru akcije "Najbolja cena" u 2.500 maloprodajnih objekata moći da kupe 81 vrstu proizvoda gde je zapravo konkretno 700 namirnica i sredstava za higijenu po cenama koje su povoljnije i od akcijskih. Meso, mleko, jabuke, luk, kafa, riba, šamponi... u proseku će biti povoljniji za 26,82 odsto, a domaćinstva će moći da uštede od 8.000 do 22.000 dinara.

Foto: Tanjug

Ovo je juče najavio premijer Miloš Vučević, na predstavljanju akcije "Najbolja cena", koja je dogovorena sa predstavnicima najvećih trgovinskih lanaca. Premijer je istakao da se nisu mogle korigovati cene svih mlečnih proizvoda, ali da će u svakoj kategoriji biti cena koje će biti dramatično niže, pristupačnije i ono što je najvažnije, dostupnije.

- To smo posebno insistirali sa trgovcima, da ono što bude paket ove akcije "Najbolja cena", bude i prisutno na rafovima i da najbolja cena mora biti mnogo niža nego sve akcije koje oni imaju kroz svoje radne aktivnosti. Oni često imaju popuste, a naš zahtev je bio da se najbolja cena definiše mnogo niže nego što su one na njihovim akcijama - rekao je Vučević. - Da ne bi bila opet igra da neko proglasi najbolju cenu, pa toga nema. Svi koji su se prihvatili da budu deo akcije sa nama moraju da imaju ove proizvode sa najboljim cenama, to jest oni moraju da budu na rafovima. I tačka. Oko toga nema rasprave.

Vreća praška od 5,4 kilograma, kako je rekao premijer, umesto 3.324,99 prodavaće se za 1.399,99 dinara.

- Pelene će isto imati najbolju cenu i sa 2.029,99 dinara idu na 1.299 - istakao je Vučević. - I vidite ovde čitav niz proizvoda. Imamo kiselo mleko koje sa 30 dinara ide na 27 dinara. U procentima je to ono što sam vam rekao. Svaka para znači za svako domaćinstvo. Stišnjena šunka sa 1.199,99 pojeftiniće na 799,99 dinara. Šunka u crevu sa 829,99 na 599,99. Evo, već sada legendarni parizer sa 439,99 ide na 299,99. To su konkretne stvari koje će ljudima olakšati život. Krompir sa 84,99 na 59,99 dinara, cena graška sa 180 se spušta na 150. Sir sa 899,99 na 689,99 dinara. Cene ovih proizvoda nisu jednake u svim prodavnicama, a uradili smo prosek u odnosu na najnižu i najvišu cenu koja trenutno postoji na tržištu.

Na pitanje zbog čega su ograničili akciju na dva meseca, rekao je da je to stvar dogovora sa trgovcima i da to nije definisano kroz neku odluku Vlade.

- Morali smo da uzmemo u obzir i tu kategoriju - veći broj proizvoda i mnogo niže cene nego što su bile u prethodnoj akciji - objasnio je Vučević. - Upravo zbog toga rok je određen na dva meseca. Taj period ćemo iskoristiti da uradimo analize formiranja cena proizvoda u prodavnicama u Srbiji, ali i da se sa trgovcima dogovorimo šta će dalje da se radi.

Upitan da li je bolje bilo da je manji broj artikala na akciji, ali da ona opet traje duže, Vučević je rekao da je to večno pitanje.

- Bolje je da idemo na veći broj proizvoda u dva meseca sa većim pojeftinjenjem, kao i da se maksimalno potrude da rasterete budžet svake porodice i svakog građanina - zaključio je on.

Vlada će, kako je istakao premijer Vučević, probati da se akcija ne završi sa 31. oktobrom, a da je ova akcija krenula baš u septembru, kao finansijski najtežem mesecu kada slede školska godina, grejna sezona i drugi troškovi.

Premijer je rekao da se priprema još mnogo drugih stvari kako bi se pomoglo građanima i istakao da Vlada mora da vodi računa pre svega o građanima i da je problem ako trgovci na njima ostvaruju ekstraprofit. On je rekao sve mora pažljivo da se pripremi da se ne bi narušio princip tržišne ekonomije i kako se nikom ne bi osporilo pravo da posluje:



Istakao je da mora da se vodi računa o inflaciji.

- Nadam se da će inflacija ići ispod četiri odsto do kraja godine. I kroz ovaj vid akcija mi se borimo da se inflacija obuzda i da sve ono što postižemo u makroekonomskim merama i rastom plata i penzija, rastom minimalne zarade, ne bude na neki način, da ne kažem, poništeno, ali otežano ili osporeno kroz rast cena koje čine potrošačku korpu - naveo je Vučević.

Kako je izjavio da nove "najbolje cene" trgovinskih proizvoda koje je predstavio ne mogu biti unificirane, jer ni trgovinski lanci nemaju identične ponude, ali je pojasnio da su obavezni u odnosu na konkretan vid proizvoda da izađu sa najboljom cenom. Kao primer je naveo da se nisu svi lanci opredelili da ponude najbolju cenu za identično mleko ili isti jogurt i da je to na trgovcima da definišu:

- Država je predložila i tražila od trgovinskih lanaca da učestvuju u pojeftinjenju 81 kategorije proizvoda, a onda su trgovinski lanci nama dostavili šta će konkretno da bude najbolja cena u toj kategorizaciji proizvoda. Ako pričamo o siru, na primer, onda oni kažu, kod nas će najbolja cena biti za gaudu, kod nekog će biti za trapist, kod nekog će biti stišnjena šunka, kod nekog će biti parizer. Kod nekog će biti i jedno i drugo i nešto treće.

Na pitanje kada će sa tim najboljim cenama biti regulisano tržište mlečnih proizvoda, uz primer da gauda u Srbiji košta oko 18 evra po kilogramu, a u BiH u Hrvatskoj čak tri puta manje - oko šest evra, Vučević kaže da je to mnogo teže i kompleksnije pitanje. Navodi da nije jednostavno detektovati kako i gde dolazi do formiranja određenih cena, pošto nije ista priča za svaki proizvod, niti za svaki trgovački lanac.

Rekao je da nije istina da samo trgovci učestvuju u formiranju cena i da ima mnogo faktora koje treba uzeti u obzir:

- Mi ne možemo imati državne direktive da propišemo cene za sve proizvode. Postoje kategorije zaštićenih proizvoda, odnosno gde je cena određena u skladu sa državnim regulativama. Ali, na ovaj način opet pravimo jedan balans na tržištu.

Premijer kaže da će se baviti tim temama i podsetio da je sa predsednikom Vučićem razgovarao o tome.