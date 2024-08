"SVE JE USMERENO NA TO DA NAM EKONOMIJA RASTE" Mali: Prvi put minimalna zarada pokriva minimalnu potrošačku korpu

MINISTAR finansija Siniša Mali bio je gost Jutarnjeg dnevnika RTS-a.

Foto: Printskrin/RTS

Govoreći o minimalnoj zaradi, Mali je rekao da je prvi put nakon šest godina postignut konsenzus.

- Meni je drago što smo u uslovima globalne ekonomske krize i velikog pritiska na našu zemlju pokazali da kroz jedan dijalog, pravi dijalog, možemo da primenimo konsenzus i možemo da pokažemo da smo jedinstveni oko ovoga, što je, naravno, za građane Srbije i za sve zaposlene u našoj zemlji, verovatno i najvažnija vest. Od 1. januara 13,7 odsto povećanje minimalne zarade, 308 dinara po radnom satu, 53.592 dinara, 457 evra. Ogroman, dvocifren porast minimalne zarade. Taj porast minimalne zarade utiče i na porast prosečne zarade u Srbiji. U maju mesecu smo imali da je prosečna zarada u našoj zemlji prešla nivo od 100.000 dinara, tačnije 855 evra. Potpuno smo u dinamici da do kraja 2027. godine dođemo do 650 evra minimalne zarade u Srbiji, i da dođemo do iznosa 1.400 evra prosečne zarade - istakao je ministar.

- U ovom trenutku mi imamo najbrže rastuću ekonomiju u Evropi, imamo nikada veći broj zaposlenih. Odluka od 1. januara, zajedno sa povećanjem minimalne zarade, jeste da se poveća neoporezivi deo dohotka, sa 25.000 na 28.432 dinara, dakle, u istom procentualnom iznosu od 13,7 odsto, kao i povećanje minimalne zarade. Na takav način, skoro celokupan teret povećanja minimalne zarade, kada su poslodavci u pitanju, preuzima država na sebe. Konačno, što mi je mnogo drago, ova visina minimalne zarade pokriva minimalnu potrošačku korpu. Uspeli smo i tu, istorijsku stvar da uradimo - rekao je Mali i dodao da je 114.000 onih koji primaju minimalnu zaradu, što je ispod pet odsto od ukupnog broja zaposlenih.

- Od 2020. godine, kada je krenula kriza, minimalna zarada u Srbiji povećana je 98,3 odsto u nominalnom iznosu, a u realnom iznosu ona je povećana 37,8 odsto - naveo je ministar Mali.

- Imidž Srbije se promenio, naša perspektiva se promenila. Sve je usmereno na to da nam ekonomija raste, da budemo što atraktivniji. Velika i važna vest oko minimalne zarade, ne samo da je konsenzus postignut, već pokrivamo i minimalnu potrošačku korpu - izjavio je Mali.

O poseti Makrona

Ministar je, govoreći o poseti francuskog predsednika Emanuela Makrona, rekao da je razmena sa Francuskom viša od 2 milijarde evra.

- Francuska jeste jedna od dve-tri najveće ekonomije u Evropi. Veliki broj francuskih kompanija radi u Srbiji. Veliko prisustvo francuskih kompanija, mi ćemo danas imati veliki broj potpisanih ugovora - kazao je Mali.

O akciji "Najbolja cena"

Ministar je izjavio da će odluka da 81 trgovinski proizvod od 1. septembra do 31. oktobra ima cene niže od akcijskih dodatno uticati na očuvanje životnog standarda građana Srbije.

- Molim građane Srbije da obrate pažnju, idemo sa akcijom sniženja cena, radi se o 81 proizvodu. Ovo će dodatno uticati na očuvanje životnog standarda građana Srbije. Svaki element naše ekonomske politike usmeren je na to da građani osete boljitak - rekao je Mali.

O penzijama

Ministar ističe i da će se dvocifreno povećanje penzija dogoditi mesec dana ranije nego što je bilo planirano.

- Izuzeno smo stabilni, juče smo na računu imali 700 milijardi dinara, javni dug nam je ispod 50 odsto. Treba nam još desetak dana da utvrdimo tačan procenat povećanja penzija, ali sigurno će biti dvocifren, 10,8-10,9, možda čak i 11 odsto. Ono što je važno, idemo ne od 1. januara, nego od 1. decembra ove godine. To je još jedan dodatni pokazatelj koliko vodimo računa o našim građanima - zaključio je ministar Mali.