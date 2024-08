AJVAR "PAPREN" ZBOG NAKUPACA: Navala na popularnu rogu u Ruskom Krsturu, koja je uprkos suši dala prvoklasne plodove

NAKUPCI su "okupirali" Ruski Krstur, selo čuvenih paprikara, gde uveliko traje berba tamnocrvene mesnate ajvaruše, zvane roga, koja je, uprkos visokim temperaturama i suši ovog leta, dobro ponela, pa se procenjuje da će čak do 75 odsto ukupnog roda biti u prvoj klasi.

foto R. Cuni

Proizvođači nisu razočarani, ali ni potpuno zadovoljni otkupnom cenom, ističući da će, kao i obično, najveću vajdu od roge imati nakupci, koji preuzete plodove prodaju i trostruko skuplje nego što su ih platili, čineći tako vrlo "paprenom" pripremu ajvara. Plodovi prve klase otkupljuju se za 80 do 110 dinara po kilogramu, druge klase od 38 do 42, a "miks" prve i druge za 50 dinara. Nakupci prvoklasne i "miks" plodove prodaju na pijacama po cenama od 200 do 300 dinara.

- Ko želi da pripremi kvalitetan i jeftin ajvar trebalo bi da se, umesto na pijace, uputi direktno u naše selo, i posle 12 časova, kad se ubrana paprika prebira i razvrstava u klase na ulicama i u dvorištima, kupi prvoklasne plodove po znatno nižim cenama - ističe Vladimir Varga, predsednik Udruženja paprikara u Ruskom Krsturu. On kaže da će berba roge, koja je zbog žege počela u avgustu tri sedmice ranije nego što je uobičajeno, doneti "neku računicu" zahvaljujući tome što su proizvođači navodnjavali, mrežom senčili i preparatima protiv bolesti štitili zasad.

Elemir Nađ je jedan od onih što su zadovoljni prinosom, koji će, kako predviđa, iznositi blizu šest vagona po hektaru. - Sav rod predajem svom stalnom nakupcu iz Leskovca, koji mi ove sezone plaća 95 dinara po kilogramu. To je cena koju sam i očekivao, a omogućiće mi da od paprike, uprkos velikim ulaganjima, imam i zaradu - navodi Nađ.

Suša je na mnogim njivama "olakšala" plodove za 10 odsto, jer nisu uspeli da nakupe dovoljno vode, ali je Nađ to predupredio redovnim zalivanjem, pa su mu, kaže, skoro svi plodovi, a ne samo onaj rekordni (382 g), za koji je nagrađen na "Danima krsturske paprike" 17. avgusta, teži od 300 grama.

Otkup od kuće do kuće PAPRIKA se u Ruskom Krsturu preuzima na sedam otkupnih mesta i od kuće do kuće, a nakupci ovamo dolaze iz Šapca, Beograda, Novog Sada, Subotice, Požarevca... i najviše iz Leskovca. - Rod druge klase preuzima naša ZZ "Krsturska paprika", a te plodove, za industrijsku preradu, plasiramo hladnjačama u našoj zemlji i manjim delom izvozimo u Slovačku i Mađarsku - kaže Varga.