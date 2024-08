JADARIT ĆE "POGURATI" CELU SRBIJU Mesarović: Neće se ništa raditi dok se ne dobiju sve garancije o bezbednosti i zdravlja ljudi

PROJEKAT "Jadar" je istorijska šansa za našu zemlju. Ovo poručuje ministarka privrede Adrijana Mesarović, koja je posetila Kompaniju "Novosti", i bila gošća i na podkastu našeg portala.

Foto: Grad Novi Sad

- Zdravlje ljudi i zaštita životne sredine su nam najvažniji, to je jedini prioritet. Zato su formirani timovi od naših najboljih stručnjaka koji će ispitivati da li postoji eventualno štetno dejstvo po zdravlje građana Srbije, u slučaju da dođe do otvaranja podzemnog rudnika i iskopavanja litijuma. U projekat se neće ići dok se ne urade sve potrebne studije, i dok ne budemo imali čvrste garancije da one opravdavaju i apsolutno podržavaju i zaštitu životne sredine i bezbednost i zdravlje ljudi - precizira naša sagovornica.

Šta Srbiji konkretno donose ovi planovi?

- Ovo je projekat koji kreira velike brojke i koji obezbeđuje dugoročni razvoj naše ekonomije, bukvalno kvantni skok. U svetu je potražnja za takvom vrstom proizvoda sve veća, i cilj našeg predsednika je da se u našoj zemlji skoncentriše i dalja proizvodnja i napravi organizovani lanac vrednosti, lanac snabdevanja. Ovde nije reč samo o iskopavanju rude, o rudarenju. Ovde je reč o potencijalnoj proizvodnji katodnog materijala, baterija i proizvodnji električnih automobila. Reč je o čitavom lancu vrednosti koji našoj zemlji može doneti ogromne ekonomske benefite. Ukoliko dođe do realizacije ovog projekta, on će biti urađen prema najvišim ekološkim standardima. Procenjuje se da bi bilo otvoreno najmanje 20.000 radnih mesta, i da bi samo budžet Loznice bio veći za minimum 25 miliona evra na godišnjem nivou po osnovu poreza i taksi.

Kakve su procene direktnih i sporednih efekata tog projekta?

- Dodatni ekonomski efekat na budžet Srbije biće minimalno 180 miliona evra godišnje, od raznih taksi i rudne rente. Kada na to dodate druge poreze, ne možemo ni da zamislimo koliki će biti ekonomski benefiti za našu zemlju, a to će dalje dovesti i do povećanja plata i penzija.

Kako odagnati skepsu kod ljudi koji brinu za zdravstvene i ekološke aspekte rudarenja?

- Neće se ništa raditi dok se ne dobiju sve garancije koje se tiču i bezbednosti i zdravlja ljudi. Zato će ispred države raditi timovi, sa našim najeminentnijim stručnjacima, na obezbeđivanju svih preduslova i bezbednosnih aspekata.

Uprkos tome, i dalje stižu kritike iz redova opozicije.

- Postoji jedna manjina koja zbunjuje narod lažima, i koja se tobož brine o zdravoj vodi, o vazduhu ili zemlji. Ali njihov jedini cilj je da pokušaju da sruše predsednika Aleksandra Vučića, pošto na izborima to ne mogu, i da ukradu državu od naroda. To su isti oni koji su 2001. godine doveli "Rio Tinto" u Srbiju, pa menjali zakone zbog njega, i koji otvoreno govore da nemaju ništa protiv litijuma, ali da imaju protiv vlasti i Vučića. Dakle, oni se isključivo bore za lične interese, a predsednik Vučić im smeta jer je on garant stabilnosti zemlje. Nije samo ovde krenula medijska hajka po tajkunskim medijima, već su je proširili na ceo region, pa se orkestrirano iz Sarajeva, Podgorice, Zagreba, Prištine, šire najgnusnije laži, samo zato što se plaše Srbije koja mnogo brže od njih napreduje, i oni ne kriju da ih boli to što nemaju nešto što Srbija ima.

Vlada Srbije obeležila je 100 dana rada. Kakva je poslovna klima u Srbiji? Naša država nastavlja da beleži odlične ekonomske rezultate što potvrđuju i makroekonomski pokazatelji. Da li i kako možemo da održimo ovu stopu rasta od preko četiri odsto?

- Možemo održati takvu stopu rasta. Potrebno je da očuvamo odličan privredni i poslovni ambijent i dodatno ih osnažimo u našoj zemlji. Naš zadatak je da dodatno jačamo ekonomiju i nastavimo sa privlačenjem stranih direktnih investicija. Takođe, moramo imati dodatno razumevanje za izazove i probleme sa kojima se privrednici suočavaju i raditi na njihovom rešavanju kako bismo intenzivirali i ojačali poslovnu aktivnost. Verujemo da možemo očuvati i dodatno poboljšati poslovni ambijent, ali i iskoristiti sve šanse koje su pred Srbijom.

Saradnja sa Srpskom Bili ste u poseti Srpskoj. Kakvi su zaključci te posete i kakvi su potencijali kad je u pitanju saradnja dve privrede?

- Bila sam deo državno-poslovne delegacije koja je brojala više od 70 privrednika iz Srbije i Srpske. U budućnosti moramo intenzivirati saradnju između dve Privredne komore i privrednih subjekata, kako bismo dodatno povećali međusobnu saradnju. Fokus je bio na prehrambenoj i drvnoj industriji. Sa Ministarstvom privrede Srpske na jesen planiramo organizaciju velikog sajma koji će biti posvećen prehrambenoj industriji. To će biti prilika i za male proizvođače da se istaknu, kako za one iz Srbije, tako iz Srpske. Veoma je važno da se privredna aktivnost na teritoriji Republike Srpske dodatno intenzivira i dodatno smanji stopa nezaposlenosti, jer postoji veliki prostor za realizaciju investicija iz Srbije.

Na čelu ste Ministarstva privrede. Koliko je vaš resor fokusiran na ravnomerni regionalni razvoj?

- Naš resor je apsolutno posvećen ravnomernom regionalnom razvoju u svim svojim aktivnostima. Ovo će biti još dominantnije u našim budućim aktivnostima, posebno kada je reč o izgradnji infrastrukture i povećanju kapaciteta u industrijskim zonama. Posebno ćemo se fokusirati na ulaganja u ruralna područja, kako bi ih pripremili za nove investicije. Cilj nam je da privučemo dodatne strane direktne i domaće investicije u ruralna područja, razvijajući tamo još bolji poslovni ambijent, gradeći fabrike i otvarajući nova radna mesta. Na taj način ćemo smanjiti stopu nezaposlenosti u ruralnim sredinama i smanjiti razliku u razvoju između urbanih i ruralnih područja. Posebnu pažnju posvećujemo malim i srednjim preduzećima u ruralnim sredinama, jer želimo da osiguramo da žene ostanu na selu sa svojim porodicama i doprinesu lokalnoj ekonomiji.

Kakve efekte očekujete kroz programe podrške malim i srednjim preduzećima?

- Podržavamo sektor male privrede i borimo se za svakog preduzetnika, za svako mikro, malo i srednje preduzeće. Danas je u Srbiji registrovano preko 340.000 preduzetnika. Ako uzmemo u obzir da prosečno dva člana porodice žive od prihoda jednog preduzetnika, dolazimo do brojke od skoro 700.000 ljudi. To je značajna brojka koja zahteva dodatnu pažnju i podršku, posebno kada je reč o finansijskoj pomoći i bespovratnim sredstvima. Naš cilj je da nastavimo sa unapređivanjem ekonomskih uslova i pružanjem podrške svim privrednicima širom zemlje. Očekujemo da će ove mere dodatno osnažiti mala i srednja preduzeća, povećati njihovu konkurentnost i doprineti ukupnom ekonomskom rastu Srbije.