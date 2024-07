SPAS OD TROPSKIH TEMPERATURA: "Novosti" istražuju - koliko košta da se rashladite na bazenima širom Srbije

ONI koji će tokom leta odmor provesti u Srbiji umesto na nekoj od morskih destinacija, imaće gde da se rashlade i razonode u vrelim danima. Osim na jezerima širom zemlje ili u banjama, gradski bazeni takođe nude osveženje. Međutim, za svaki užitak, treba napuniti novčanik. Jer, osim za ulaznice, novac je potrebno izdvojiti za ležaljke, suncobran, poneko piće ili obrok. Tako, bez nekoliko hiljada dinara skoro je nemoguće provesti dan. Ko se odluči za nešto intimniju varijantu, privatna kupališta takođe su otvorili vrata posetiocima.

A. Stanković

Kako su tropske temperature užarile asfalt, tako su i bazeni širom Beograda postali stecište za rashlađivanje. Kao i lane, i ove godine ulaz od podneva je potpuno besplatan za sve koji imaju personalizovane kartice, koje se preuzimaju u opštinama. U zavisnosti od toga koji se gradski bazen bira, posetioci ulaznice plaćaju 500 ili 600 dinara, dok je za decu stariju od dve godine karta od 170 do 220 dinara.

- Ovog leta čini mi se da nikada više ljudi nije bilo i da čak i u olimpijskim bazenima možemo udariti jedni u druge tokom plivanja - kaže nam Beograđanka Nikolija R. - Ležaljke je gotovo nemoguće iznajmiti. Verovatno je ovolikoj gužvi doprinelo to što je ulaz besplatan. I ako se ulaznice plate, one nisu toliko nepovoljne. Mada, dok se deci kupi po sladoled, sok, ili nama kafa, eventualno ako pojedemo nešto, bez dve ili tri hiljade za jedan dan teško možemo da prođemo.

Besplatno za studente CELODNEVNA ulaznica za jagodinski Akva park za odrasle košta 800 dinara, 500 dinara za decu do 12 godina, a od 16 časova 400 dinara za odrasle i 200 dinara za decu. Cena ležaljke sa suncobranom je 100 dinara. Za studente iz Jagodine, koji studiraju u drugim gradovima, i za one iz drugih gradova koji studiraju u gradu na Belici, kupanje u Akva parku je besplatno.

Uz kupljenu kartu ne ulazi korišćenje mobilijara. Tako na jednom od bazena jedna ležaljka i jedan suncobran koštaju 400 dinara, dok za komplet od dve ležaljke pod istim suncobranom treba izdvojiti 700 dinara.

Za građane kojima gužva ne prija, idealni su privatni bazeni, kojih iz leta u leto ima sve više. Utisak jedne od korisnica ovakvog tipa letnjeg sadržaja jeste da se možda više isplati porodično otići u neki od tih kompleksa.

- Karta za odrasle je od 1.000 dinara do 1.500, a za decu 500 do 800, i za ovaj novac sve je uključeno. Korišćenje svih bazena i tobogana, ležaljke i suncobrani. Dodatni novac treba izdvojiti za hranu i piće, ali cene nisu nepovoljne - kaže Jovana V.

U jednom od privatnih kompleksa za rashlađivanje i zabavu, cene hrane i pića ne odskaču mnogo od uobičajenih u Beogradu. Tako je, primera radi, za pljeskavicu potrebno izdvojiti 400 dinara, za pomfrit ili hot dog 250. Kafa košta 250 dinara.

Spas od tropskih vrućina Paraćinci ovog leta pronalaze na otvorenim bazenima privatnog kompleksa "Prestiž". Za dnevnu kartu od 400 dinara za odrasle, i 300 za decu do 10 godina, ovaj kompleks gostima nudi dva velika i tri manja dečja bazena, sa travnatim sportskim terenima u blizini. Kupanje nakon 16 časova košta 300 dinara za sve.

Ulaznica na gradski bazen u Požarevcu, koji radi u sastavu JP Sportski centar "Požarevac", za odrasle je 250 dinara, uz penzionersku karticu popust je 50 odsto, a deca do sedam godina i osobe sa invaliditetom ulaze besplatno. Požarevljani mogu da odu i u dva akva parka, ali u drugim opštinama Braničevskog okruga. Jedan je na Srebrnom jezeru kod Velikog Gradišta i na njemu ulaz za odrasle košta 700, za decu 500 dinara, dok je za decu do dve godine besplatan. Najam ležaljke je 200 dinara. Drugi akva park je u Ždrelu kod Petrovca na Mlavi i na njemu ulaznica košta 1.500, a za decu do šest godina 600 dinara.

Osim gradskog bazena, za koji treba uzdvojiti 400 dinara za ulaznicu i još po 150 za ležaljku i suncobran, Kragujevac nudi u najbližoj okolini i nekoliko privatnih objekata. Dnevna karta u radnoj nedelji kreće se od 800 do 1.000 dinara, dok je vikendom nešto viša cena i iznosi od 1.200 do 1.500. Cene kafe, pića, sladoleda i roštilja su slične kao u objektima u samom gradu.

Vole Peskadasi NAJPOPULARNIJE kupalište Zrenjaninaca je plaža Peskadasi na periferiji grada. Na banatskoj Kopakabani, ulaz je besplatan, takođe i ležaljke i suncobran uz naručeno piće u nekoliko kafića na samoj plaži. Cene sladoleda su od 150 do 300 dinara, kugla se prodaje po 100, a langoš od domaćeg testa sa sirom 150 dinara. Ulaz na gradski bazen naplaćuje se 150 dinara.

Ulaznica na gradski bazen u Loznici košta 200 dinara, a za uživanje na privatnim kupalištima treba izdvojiti i do 750 dinara. Vranjanci će se ove sezone kupati na samo jednom bazenu, i karta je simbolična - 300 dinara za odrasle i samo 100 za decu do 10 godina.

Veliki broj Kikinđana od vreline se rashlađuje na otvorenim bazenima u gradu i Banatskom Velikom Selu. Kupališta su u vlasništvu Sportskog centra "Jezero", pa je cena ulaznice identična, dnevna karte je 300 dinara za odrasle i 200 za decu.Jeftiniji ulazak imaju oni koji su kupili komplete karata. Besplatno kupanje tokom cele sezone imaju deca do sedam godina, kao i trudnice, osobe sa invaliditetom i osobe sa posebnim potrebama i njihovi pratioci.

Pravi spas za stanovnike od Beograda do Temišvara predstavlja i novootvoreni akva-park, koji se nalazi u izletištu Devojački bunar, u Deliblatskoj peščari. Četvoročlanoj porodici je za jedan dan u ovom kompleksu potrebno 3.000 dinara za ulaz, odnosno 4.000 tokom vikenda, i minimum još hiljadu dinara za hranu ili piće. Iznajmljivanje lešžaljki je 100 dinara, a baldahina 2.500 dinara. Dnevna pojedinačna ulaznica košta 1.200 dinara, a za decu 800 dinara.

Najposećeniji bazen u Vrdniku, koji radi svaki dan, mami posetioce sa svih strana. Tako oni, koji se odluče da se rashlade ovde dnevnu ulaznicu platiće 700 dinara, dok je iznajmljivanje ležaljki 300. U sklopu ovog kompleksa nalazi se i restoran pa po pristupačnim cenama mogu da popiju piće ili jedu. Oni koji vole luksuz, to zadovoljstvo pružaju Fruške terme koje nude osam bazena. Cena karata radnim danima od ponedeljka do četvrtka iznosi 3 000 dinara, a vikendom 4.500.

Užičani spas od vreline traže na Gradskom bazenu. Ovaj zatvoreni bazen, sa terasom na otvorenom i kafeom,nudi još i tatami salu, saunu, teretanu i igraonicu. Dnevna karta košta 250 dinara, a doplata za saunu iznosi isto toliko. Ere u okolini grada vreme provode i na nekoliko privatnih bazena, sa sličnim cenovnikom. Omiljeno izletište - klisura reke Đetinje, zatvorena je za posetioce do kraja meseca, zbog građevinskih radova. Cene ugostiteljskih usluga na užičkim bazenima nisu više od redovnih.

Nišlije tokom letnjih meseci kao spas od vrućina i priliku da se rashlade vide u gradskim i privatnim bazenima, okolnim jezerima, ili akva-parkovima. Čairski i Vrežinski bazen su ono što je u gradu najpristupačnije. Dnevna karta na Vojno plivačkom bazenu "Vrežina" ove godine košta 200 dinara. Kupači kažu da su ove godine cene skuplje od prethodne.

- Ove godine u ponudi je malo pivo u limenci od 0.33 ml koje košta 200 dinara, pljeskavice su 300 dinara, palačinke 200. Može da se poruči turska ili kafa iz kesice i to je to. Ono što je na ovom bazenu najlepše je prirodni hlad i širina i prostor, tako da se ima utisak da nikada nisu velike gužve - kaže jedan od kupača na ovom bazenu.

Svoja vrata za kupače prvi je otvorio bazen "Čair", početkom juna, a cene su ostale nepromenjene u odnosu na prošlu godinu- 300 dinara za odrasle, 100 dinara za decu od 4 do 7 godina i 150 dinara za penzionere. Sve popularniji za Nišlije je i privatni kompleks bazena "Popolend" u selu Paljina gde je cena karata 300 dinara za odrasle, a besplatna za decu mlađu od šest godina, takođe zbog prirodnog hlada, ali i pristupačnih cena pića.

Osim gradskog bazena, gde karta košta 300 dinara, u ovim vrelim danima ljudi traže rashlađenje traže i u atraktivnom Akva parku Jugovo na četiri kilometara od Smedereva. Cena ulaznice u akva park za odrasle radnim danima je 1.000 dinara, a vikendom 1.600 dinara. Deca do 90 centimetara visine ne plaćaju ulaznice, a mališani koji je premašuju, plaćaju upola cene za odrasle.