PAPRENE CENE VEĆ SU DOČEKALE SRPSKE TURISTE U LETOVALIŠTIMA REGIONA, POSKUPLJENJA TEK SLEDE: Minimum 1.000 evra za odmor na plaži

LETOVANjE je odavno postalo luksuz, ali ove godine, čini se, nikada nije bilo skuplje! Bez nekoliko hiljada evra u "morskom fondu", skoro je nemoguće i maštati o desetodnevnom odmoru u najtoplijim mesecima. Susedne Crna Gora, Hrvatska ili nešto dalja Grčka - svejedno je kuda se uputiti, jer dok su neki već poskupeli aranžmane i podigli cene smeštaja, drugi to tek najavljuju. Ipak, hrvatsko primorje i dalje je najnepristupačnije prosečnom džepu srpskog turiste.

Foto: B. R.

Pik sezone tek se očekuje. Crnogorski hotelijeri i ugostitelji najavljuju još više cene, do 20 odsto. Već sada letovanje kod komšija nije tako pristupačno kao nekada. Primera radi, u zavisnosti od mesta koje se bira, u proseku će četvoročlanu porodicu uživanje koštati od 1.000 do 2.500 evra. Za privatne apartmane trenutno treba izdvojiti najmanje 30 evra, a vlasnici stanova, u zavisnosti od kvadrature, izdaju ih turistima po ceni od 50 evra do čak 180 evra za dan.

- Ćerka i ja smo smeštene u Rafailovićima i bojim se da stavim na papir koliko smo potrošile. Samo za set od dve ležaljke i suncobran plaćamo dnevno 10 evra, i to ne prve redove. Restoran ispod našeg smeštaja ima dnevni meni za ručak, što je pristupačno, devet evra po osobi. Kada pričamo o hrani, mnogo košta, a ukus je ispod proseka. Samo ovsena kaša za doručak košta pet evra, pasta 15 evra. Odnos cene i kvaliteta nije dobar, preskupo je, ali su cene kao vrlo slične kao u Beogradu - ispričala nam je Maja G.

Brodska linija DUBROVNIK i Budva povezani su od sada brodskom linijom koja dva puta dnevno saobraća između ta dva turistička grada na jadranskoj obali. Kako je planirano, 9. jula počinje da radi i linija Bar - Ankona. Prema najnovijim podacima Nacionalne turističke organizacije, u Crnoj Gori boravi 91.600 turista, što je 3,12 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Nove brodske putničke linije će, kako navode, doprineti dodatnom razvoju turizma.

Više od 3.000 evra za hotelski smeštaj sa obezbeđenim obrocima koštaće zaljubljenike u hrvatsko primorje. Oko 1.000 evra izaći će ih samo noćenja u apartmanu u Rovinju. Četvoročlana porodica treba da izdvoji oko 58 evra za četiri pice i sok. Uz desert u vidu sladoleda, ceh za jedno veče biće 70 evra. Popularan među srpskim turistima je i Dubrovnik, koji nudi pregršt opcija za boravak i obroke. Cene testenina i rižota se kreću od 17 do 30 evra, burgera od 15 do 25 evra, morskih specijaliteta od 20 do 60 evra, a za razliku od drugih mesta, gazirani sokovi su za jedan evro skuplji - 4,5 evra. Kugla sladoleda košta četiri evra.

Srpski turisti najviše su razočarani skokom cena u Grčkoj, mnogima omiljenoj destinaciji. Budući da maltene cela obala počiva na apartmanima, vlasnici su iskoristili priliku da cene podignu za 30 odsto u odnosu na lane. Pojedine agencije nude u jeku sezone desetodnevni aranžman, kojim se obezbeđuje prevoz i spavanje, za vrtoglavih 1.100 evra - za dvoje! Da je ponuda raznolika svedoči još jedan primer "nepristupačnosti" za većinu građana, a za druge "neadekvatnosti" - apartman u suterenu za čak 1.300 evra! I to je samo u mestima bliže Srbiji. Što se dublje zađe u Grčku, to su cifre sve vrtoglavije. Pa tako soba na Tasosu košta 850 evra po osobi.

- Ove godine odgovara nam da letujemo u nekom od mesta u okviru Solunske regije. Nismo se rasplinjavali tražeći lokacije, ali ono što ima u ponudi, mnogo je skupo. Zabrinuo sam se da ćemo ovog leta ipak preskočiti odlazak na more, kada sam počeo da pretražujem smeštaj. Ono što se nudi, naspram toga koliko košta, stvarno je bezobrazluk. Apartmani su ispod proseka za velike pare - požalio nam se Miloš V.

I boravišne takse su od početka ove godine porasle, negde za 50 odsto. Kada je reč o hrani, za giros pitu potrebno izdvojiti između tri i četiri i po evra, dok porcija košta između sedam i 12 evra. U zavisnosti od veličine, pica košta do 12 evra, roštilj i do 14, grčka salata 10, dok krigla piva košta do pet evra. Za kapućino treba izdvojiti četiri i po evra, koliko košta i čaša ceđene pomorandže.