DEO SRPSKIH PROIZVODA OD DANAS BEZ CARINE U KINU: Rezultat odlične saradnje Vučića i Sija - Sporazum o slobodnoj trgovini stupio na snagu

SPORAZUM o slobodnoj trgovini (SST) između Srbije i Kine stupio je danas na snagu i njegov cilj je omogućavanje preferencijalnog pristupa kineskom tržištu za proizvode srpskog porekla.

FOTO TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ

Povlašćeni pristup proizvoda srpskog porekla tržištu sa više od 1,4 milijarde stanovnika stavlja kompanije iz Srbije u mnogo bolji položaj u odnosu na kompanije iz Evrope i okruženja i trebalo bi da dovede do značajnog povećanja izvoza, proširenja investicionih i proizvodnih kapaciteta u našoj zemlji, ali i povećanja konkurentnosti, kao i jačanja sveukupne privredne aktivnosti.

SST sa Kinom odnosi se na oko 20.000 artikla, a odmah bez carina moći će da se izvozi oko 60 odsto njih.

U narednih pet do 10 godina bescarinski izvoz biće moguć za 30 odsto proizvoda čija će se carina godišnje smanjivati od 20 do 10 odsto. Roba koja će biti oslobođena carina za pet godina godišnje će imati umanjenu carinu za po 20 odsto, dok će roba koja će biti bez carina za 10 godina, do tada imati godišnje smanjenje carina za po 10 odsto. Trajno će carinama, ipak, biti zaštićeno 10 odsto najosetljivijih proizvoda iz Srbije, pre svega, poljoprivrednih.

Važna činjenica je i da više od 50 odsto proizvoda, koji se plasira u Kinu, mora da bude proizvedeno u Srbiji. Osim određenih vrsta voća i povrća, mesa i mesnih prerađevina, ribe, na listi proizvoda koje će srpski privrednici izvoziti od 1. jula pod povoljnijim uslovima, odnosno uz niže carine ili bez njih nalazi se i drvo, tkanina, farmaceutski proizvodi, mineralna đubriva i drugi.

SST između Vlade Srbije i Vlade Kine, potpisan je u Pekingu, 17. oktobra 2023. Potpisali su ga ministri trgovine Kine Vang Ventao i Srbije Tomislav Momirović, a potpisivanju tog dokumenta prisustvovali su i predsednici Kine i Srbije Si Đinping i Aleksandar Vučić. SST koji su dve strane potpisale, kako je tada rečeno, obuhvata 10.412 proizvoda iz Srbije i 8.930 iz Kine.

Pregovori koji su prethodili zaključivanju sporazuma održavali su se u Beogradu i Pekingu od 12. aprila do 26. septembra 2023. Na sajtu Ministarstva trgovine Srbije mogu se videti svi detalji SST sa Kinom, kao i status više od 20.000 artikala koji su obuhvaćenih ovim ugovorom.

(Tanjug)