DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ ODGOVORILA NIKEZIĆU: Umesto neuspelih pokušaja bavljenja energetskim pitanjima, nek se pozabavi programom stranke

MINISTAR rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović kaže da "Elektroprivreda Srbije" AD ne "puca po šavovima".

Foto: Novosti

- U momentu kada najveća eneregetska kompanija pravi značajan iskorak ka kvalitativnim promenama ispostavlja se da jednom delu opozicije na čelu sa Dušanom Nikezićem, potpredsednikom Stranke slobode i pravde, ipak te promene ne odgovaraju iako su one, između ostalog, usaglašene sa Međunarodnim monetarnim fondom, na koji se upravo Nikezić poziva, ali samo kada mu to odgovara. "Elektroprivreda Srbije" AD ne "puca po šavovima", niti je "prinuđena" da uvozi električnu energiju. O stanju u kompaniji najbolje govore rezultati u prvom kvartalu, u kojem je ostvarena dobit od 28,3 milijarde dinara. Neko ko uporno pokušava da se prestavi kao poznavalac energetike i rada "Elektroprivrede Srbije" bi trebalo da zna da je u toku sezona remonta termo blokova i da zaustavljanje bloka tokom vraćanja u pogon posle remonta nije nikakva havarija, već pogonski događaj tokom optimizacije parametara da bi se podesili sistemi. Tržišno poslovanje nosi sa sobom profitabilnost kao ključni cilj, a kako su oscilacije cena elekticne enerigije od negativnih, kako je danas, do preko 100 €/MWh u nekim delovima dana, stvaraju se uslovi za optimizaciju profita uz čuvanje spostvenih resursa na skladistima. To je aktivnost koju EPS svakodnevno sprovodi u cilju optimizacije energetskog portfelja. To je trenutno dodatanto važno imajući u vidu da je u toku revitalizacija i RHE "Bajina Basta". Umesto neuspelih pokušaja bavljenja energetskim pitanjima, gospodin Nikezić bi trebalo da se pozabavi stranačkim programom, jer ga nema i zbog toga konstantno on i njegovi saradnici gube na izborima - navela je ona.