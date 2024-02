KONKURS POKRAJINSKE VLADE: Više od sedam miliona dinara za podršku ženskom preduzetništvu

Pokrajinska vlada je u prethodne tri godine izdvojila ženama koje upravljaju preduzećima putem svih konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, više od 180 miliona dinara.

foto: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Ta podrška se nastavlja i ove godine, te je ovih dana raspisan raspisan konkurs vredan 7.3 milina dinara za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera i usluga.

Po rečima Nenada Ivaniševića, pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, sredstva po novom konkursu odobravaju se po principu refundacije i u visini do 90 odsto od fakturne vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i slično.

-Refundiraju se sredstva koja su isključivo putem računa otvorenog u ovlašćenoj banci preduzetnika ili preduzetnice, plaćena firmi koja isporučuje mašine, usluge i softvere. Nikakva refundacija gotovinskih računa ili ostale potrošnje koja nije ostvarena putem poslovnih banaka nije moguća. Sredstva se dodeljuju za ono što je plaćeno i što će biti plaćeno do kraja konkursa. Preduzetnice po dobijanju novca koji su već porošile mogu da ga upotrebe za neku novu mašinu i novi softver, novu uslugu - posebno je istakao sekretar Ivanišević. - Iznos odobrenih sredstava može biti najmanje 80.000 dinara, dok se najviši iznos određuje shodno predmetu nabavke, tačnije za mašine ili opremu do 400.000 dinara, za računarsku opremu kao i za nabavku softvera do 200.000 dinara, dok je za usluge predviđen iznos do 150.000 dinara.

Prijava se može podneti za refundaciju troškova za nabavku maksimalno pet komada mašina, odnosno opreme od najviše dva različita dobavljača ili prodavaca, dok je po jedan dobavljač dozvoljen za nabavku najviše tri komada računarske opreme, jednog softvera, odnosno softverske licence do 10 kopija ili, pak, jedne usluge digitalizacije. Rok za podnošenje prijave je 19. februar.