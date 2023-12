TO BI BILA KATAKLIZMA ZA DOLAR: Američki nobelovac o posledicama otimanja ruske imovine

KONFISKACIJA zamznute ruske imovine kojom preti Zapad dovela bi do kataklizme ekonomskog sistema u kome dominira dolar, rekao je za "Republiku" dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2013. i profesor Univerziteta Jejl, Robert J. Šiler.

Ova mera bi, smatra ekonomista, mogla biti kontraproduktivna za Zapad i sadašnji ekonomski sistem.

-Ne samo da bi to bila potvrda za ruskog lidera da je ono što se dešava u Ukrajini proksi rat, već bi, paradoksalno ova mera mogla da se okrene protiv SAD i celog Zapada, rekao je Šiler i dodao da će situacija verovatno eskalirati.

Prema rečima dobitnika Nobelove nagrade, zaplena imovine bi dala razloge za sumnju u američku valutu, posebno desetinama zemalja koje "konvertuju svoju ušteđevinu u dolare i poveravaju je u vešte ruke ujka Sema".

-Ako SAD danas to urade Rusiji, prema ovom rezonovanju, odnosno ako se dočepaju novca koji im je Rusija poverila, čak i ako je privremeno oduzet, jer je to pravni status, mogu to sutra da urade bilo kome, dodao je.

Konfiskacija imovine bila bi katalizator za slabljenje američke valute.

-Ovo će uništiti bezbednosni omotač koji okružuje dolar i biće prvi korak ka dedolarizaciji, ka kojoj se mnogi, od Kine do zemalja u razvoju, uključujući i samu Rusiju, kreću sve sigurnije, upozorio je Šiler.

Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao da će pozivi nemačkih lidera da zaplene zamrznutu rusku imovinu podrazumevati odgovor Moskve, koja takođe ima nemačke resurse koji bi mogli da budu zaplenjeni.

