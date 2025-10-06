„ČADEŽ TALK“: Tehnologija kao nova diplomatija
TEHNOLOGIJA i veštačka inteligencija postale su osnova savremenog društva, nova vrsta diplomatije i pokretač saradnje među državama, dok je Srbija proteklih godina ostvarila značajan tehnološki napredak i „sela za sto“ sa velikim globalnim igračima.
To je jedna od ključnih poruka razgovora Marka Čadeža, predsednika Privredne komore Srbije (PKS) i Triksi Lohmirmand (Trixy LohMirmand) direktorke „Džajteks global“ (Gitex Global) u emisiji „Čadež Talk“ emitovanoj na Euronews Srbija.
Govoreći o razvoju „Džajteks global“-a, najveće tehnološke izložbe na svetu, koja će se ove godine održati od 13. do 17. oktobra u Dubaiju, direktorka „Džajteks“-a je podsetila da je ovaj događaj tokom četiri decenije izrastao iz regionalnog sajma u globalnu platformu koja povezuje svetske tehnološke ekosisteme.
- Pre 45 godina Džajteks je bio poznat kao Gulf IT Exhibition. Danas smo od tog sajma postali Global IT Exhibition. U pustinji kao što je Dubai, gde do pre 15 godina nije postojala kultura inovacija, stvorili smo najveći tehnološki i startap-šou - rekla je Lohmirmand.
Tema razgovora bila je i ubrzan razvoj tehnologija i pojava veštačke inteligencije koja je, po rečima direktorke „Džajteks“-a, izmenila pravila igre i izjednačila uslove između velikih i manjih ekonomija.
- Sa pojavom veštačke inteligencije mnoge zemlje i gradovi u svetu izjednačili su uslove i mogućnosti. U prošlosti ste gledali u velike ekonomije koje dominiraju, a danas vidimo nova imena i nove centre tehnološkog razvoja - istakla je ona.
Lohmirmand je pohvalila napredak Srbije u oblasti novih tehnologija i njeno mesto na globalnoj sceni.
- Pogledajte Srbiju, njen izuzetan napredak, projekte i angažman na globalnoj sceni. Srbija je zauzela mesto među globalnim liderima i sada ima ’stolicu za velikim stolom’ gde može da razgovara sa svetskim silama i utiče na AI politiku - naglasila je Lohmirmand.
Čadež je istakao značaj saradnje i povezivanja tradicionalnih industrija sa tehnološkim sektorom, što je, kako je ukazao, preduslov za održiv ekonomski razvoj.
- Danas su veštačka inteligencija i nove tehnologije omogućile čak i malim državama i malim kompanijama da budu inovativnije, čak i bez finansiranja. Video sam mnoge kompanije koje su pre samo nekoliko godina bile u tradicionalnim industrijama. Shvatile su potencijal i uspešno prešle u tehnološki sektor. Ne možete voditi te dve stvari paralelno, nema razdvajanja, postoji samo jedna integrisana stvarnost - rekao je Čadež.
Lohmirmand je naglasila značaj teme predstojeće Svetske izložbe „Ekspo 2027“ u Beogradu -„Igra za čovečanstvo“, kao poruku da inovacije treba da služe čoveku, a ne obrnuto.
- Dok je svet trenutno suočen sa mnogim konfliktima, ne smemo zaboraviti da možemo ’igrati’ za veće dobro čovečanstva. Važno je naglasiti da su tehnologija i AI sada osnovne stvari, poput kiseonika, neophodne svakodnevnom životu i one moraju biti značajan deo Ekspoa - kaže Lohmirmand.
Poručuje da će „Ekspo 2027“ biti odlična prilika za Srbiju da pokaže celom svetu da može da povezuje različite svetove, prevazilazeći granice, geografiju i jezik:
„da iskoristi najbolje od tehnologije, posebno AI, i primeni je u stvarnom svetu, bilo da je to u nauci, zdravstvu, poljoprivredi, bezbednosti hrane, obrazovanju, unapređujući svet kroz saradnju privatnog i javnog sektora, velikih tehnoloških kompanija i malih i srednjih preduzeća, kao i između različitih kontinenata“.
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)