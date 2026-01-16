TRI NAJVEĆA NEPRIJATELJA PLASTENIKA: Sačuvajte konstrukciju od vetra, snega i niske temperature

VETAR, sneg i niske temperature su tri najveća neprijatelja koji u svega nekoliko sati mogu napraviti štetu koja se sanira mesecima. Upravo zato su dobra priprema u kasnu jesen i na samom početku zime presudne za sigurnu proizvodnju i mirnu sezonu.

Foto: D.Z.

Zimski vetrovi na našem podneblju dostižu brzinu i od 20 do 40 km/h, a na otvorenim parcelama znaju da budu i znatno jači. Ako plastenik nije pravilno učvršćen, prvi jači udar može da pomeri konstrukciju ili pocepa foliju.

Kako bi ojačali konstrukciju možete dodati ukosnice i bočne spone, posebno na većim plastenicima. Proverite sve šarafe, spojeve i nosače i dodatno ih zategnite gde god je potrebno. Kod starijih plastenika postavite dodatne cevi ili šipke između lukova.

Za sidrenje plastenika obavezno koristite zemljane ankere ili dodatno ukopajte noge konstrukcije. Kod plastenika dužih od 30 metara preporučuje se dvostruko sidrenje.

Folija mora biti zategnuta "kao bubanj" – svaka labava tačka je uporište za vetar. Proverite ivice, kanale i kopče i po potrebi ih dodatno osigurajte.

Zaštita plastenika od snega

Sneg je često najveći zimski rizik. Jedan sloj mokrog snega od 20–30 cm može biti dovoljan da sruši celu konstrukciju.

Tokom padavina neophodno je redovno skidati sneg metlom ili laganim potiskivanjem, posebno ako je mokar. Minimalno grejanje (čak i +1 do +2 °C) pomaže da sneg klizi s folije. Takođe, obavezno provetrite plastenik kako bi se smanjila vlaga i kondenzacija.

Prednosti grejanja plastenika u zimskom uzgoju - ima li smisla?

Velike količine snega koje su proteklih dana prekrile Srbiju, lakše će podneti plastenici na kojima je postavljena dupla folija jer vazdušni jastuk smanjuje kondenzaciju i zadržavanje. Svakako se savetuje ugradnja dodatnih nosača između lukova ako je razmak veći od jednog metra. Ako je plastenik blizu šume, obavezno ukloniti grane koje vise iznad njega.

Zaštita od minusa

Niske temperature retko ruše plastenik direktno, ali ga vremenom slabe: metal postaje krut i osetljiv, folija gubi elastičnost i lakše puca, kondenzacija se ledi i stvara dodatno opterećenje.

Praktični saveti:

Ne dozvoliti da se unutrašnja folija zaledi – i blago grejanje može napraviti veliku razliku.

Koristiti agrotekstil unutar plastenika jer smanjuje kondenzaciju i pojavu leda.

Kod više plastenika u nizu ostaviti prolaze za vetar kako bi se smanjila turbulencija.

Zimska zaštita plastenika nije luksuz, već nužnost. Jedna oluja ili mokar sneg mogu napraviti štetu veću od vrednosti cele sezone. Zato je uvek bolje uložiti vreme u dobru pripremu nego kasnije sanirati skupe posledice.

(Agroklub)

