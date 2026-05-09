"LJUBAVI!" Ovako se Novak Đoković danas oprostio

Novak Đoković je na turniru iz ATP masters serije 1000 u Rimu doživeo neočekivani poraz, a onda se na poseban način oprostio od "večnog grada".

Slobodan je srpski teniser bio na početku nadmetanja, potom je pratio jedan dvodnevni duel kako bi saznao ko će mu biti rival u drugom kolu, a onda - šok.

Mladi Hrvat Dino Prižmić je pobedio Novaka Đokovića i poslao ga da pakuje kofere.

Učinio je to kao 79. teniser sveta.

Nole nije hteo detaljno da priča o problemima koje je imao pre i tokom ovog duela, ali je zato pun emocija, na odlasku iz Rima, napisao na društveni mrežama jednu igru reči, obrnuvši originalni naziv grada kako bi pokazao koliko ga voli:

"Roma - Amor (Rim - ljubav)", poručio je Đoković na oproštaju od prestonice Italije.

Prižmić, inače, kao glavnu objavu na svojoj Instagram stranici drži već skoro dve i po godine pozdrav sa Novakom Đokovićem, sa kojim je igrao na Rod Lejver areni, na Australijan openu.

Taj grend slem duel iz januara 2024. bio je njihov jedini do ovog u Rimu, a Novak je pritom i tad izgubio set od Prižmića, ali ga je pobedio sa 3:1 (6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4). Ovoga puta, međutim, Hrvat je bio bolji.

Podsetimo, Đoković je šest puta osvajao titulu u "večnom gradu" i isto toliko puta poražen u odlučujućem meču za titulu.

Poslednji pehar u Rimu podigao je 2022. kada je u finalu savladao Stefanosa Cicipasa u dva seta.

Prošle godine nije učestovao na turniru u prestonici Italije, a sada je takmičenje završio bez ijedne pobede na rimskoj šljaci.

