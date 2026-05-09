LALATOVIĆ POKVARIO ŽURKU NA MARAKANI! Zvezda nokautirana i to na najemotivnijoj utakmici u sezoni!

Crveno-beli su i pored poraza najbolji na domaćoj sceni.

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Novog Pazara 1:2 (0:0) u 35. kolu Superlige.

Tako je novi-stari šampion Srbije u oproštajnom meču pred svojim navijačima, u ovoj takmičarskoj sezoni, ostao bez bodova, ali i pored toga ostao deveti put dominantan na domaćoj fudbalskoj pozornici.

Junak meča bio je Dauda koji je na asistenciju Sadija u nadoknadi vremena postigao drugi gol za goste i donese trijumf četi Nenada Lalatovića!

Susret je počeo minutom ćutanja, u znak počasti nedavno preminulom Vladimiru Cvetkoviću, legendarnom košarkašu Zvezde i reprezentativcu naše države, a kasnije i proslavljenom sekretaru crveno-bele porodice, koji je u tandemu sa Draganom Džajićem odveo klub sa Marakane do titula šampiona Evrope i sveta, pre nešto više od tri decenije.

Današnji okršaj imao je i radosnu pozadinu, budući da su delije osim devetog uzastopnog naslova državnog prvaka, proslavile 40 godina bratstva sa navijačima Olimpijakosa, zbog čega su sredinom prvog dela izveli svojevrsnu koreografiju bakljadom.

Na terenu je najmanje bilo zanimljivo, naročito do odlaska na odmor. Dejan Stanković je „izmešao karte“, ostavivši na klupi najboljeg strelca Aleksandra Kataija, a van protokola Miloša Veljkovića i Timija Maksa Elšnika. I pored toga, Slovenac je dobio priliku se nasmeje, pošto mu je uz Korejca Seola, pripao uramljen dres sa brojem 100, zbog isto toliko odigranih mečeva u crveno belom dresu.

Tiho prvo poluvreme, prekidali su pojedini napadi Zvezde. Ipak, prvi je do vođstva mogao gost, pošto je Davidović u 12. minutu pobegao odbrani domaćih, ali ga je pročitao Mateus i fantastičnom intervencijom ostao nesavladan.

Crveno-beli su stihijski napadali, držeći loptu u nogama. Prvi šut u okvir Samčovića uputili su tek u 32. minutu, kada je Lučić pokušao, a golman Pazaraca pokazao kvalitete.

Prinuđen je bio Stanković u nastavku da uvede Kataija, iako je najefikasnijeg strelca Superlige čuvao za sredu i finale Kupa u Loznici protiv Vojvodine na Lagatoru.

Ulazak Zvezdinog „Magika“ i te kako se osetio u igri srpskog šampiona. Razmahao se iskusni ofanzivac željan igre, čim je kročio na teren uputio je šut iznad gola. Potom je naterao Samčovića da interveniše nogom i odbrani njegov udarac.

Pao je bunker Pazaraca u 53. minutu, pošto je Strahinja Eraković pronašao Marka Arnautovića, a austrijski reprezentativac iskosa uspeo da pronađe put do Samčovićeve mreže za 1:0!

Samo osam minuta kasnije, napadač Zvezde je mogao da duplira prednost posle kornera Kostova, međutim, njegov udarac glavom završio je na roglju, gde se spajaju prečka i stativa.

Umesto toga - šok na Marakani! Usledio je u 75. minutu, kada su Pazarci stigli do izjednačenja, zahvaljujući odluci iz VAR sobe.

Kotzebe je zatresao mrežu Mateusa i iznenadio sve na stadionu. Čekalo se da li je napadač gostiju tom prilikom bilo u ofsajdu, ali je David Matić pokazao na centar - 1:1.

I onda, već opisani pogodak Daude Džonsona za potpuni muk i šok na Marakani - 1:2, u danu kada se slavila 9. uzastopna, 40-godišnje bratstvo delija sa GATE 7 i emotivno ispraćalo od legende Vladimira Cvetkovića...

Crvena zvezda - Novi Pazar 1:2 (0:0)

STADION: "Rajko Mitić". STRELCI: Arnautović 53. - Kotzebe 76, Dauda Oregbe 90. SUDIJA: David Matić. ŽUTI KARTONI: trener Stanković - Bačkulja, Hadžimujović, Manev, Alić, Mirosavić, trener Lalatović (svi Novi Pazar).

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Učena, Eraković, Avdić - Krunić (46. Bađo), Handel - Ovusu (46. Katai), Kostov (74. Šarić), Lučić - Arnautović (62. Duarte).

NOVI PAZAR: Samčović - Mirosavić, Bačkulja, Hadžimujović, Alić, Miletić - Davidović (90. Togbe), Manev, Sadi, Camaj (74. Džonson) - Kotzebe (74. Oregbe).

TOK MEČA

DRUGO POLUVREME

Kraj utakmice!

90+1. minut - GOL!!! Dauda Džonson donosi vođstvo Pazaru, na asistenciju Sadija - 1:2! Potpuni preokret na Marakani!

Još šest minuta sudijske nadoknade vremena!

90. minut - Togbe Skima menja Davidovića u Novom Pazaru.

88. minut - Sve manje vremena za Zvezdu da dođe do sva tri boda.

83. minut - Faul nad Duarteom pred šesneastercem, od strane Alića.

81. minut - Žure fudbaleri Zvezde da dođu do drugog gola.

76. minut - GOOOOOOOOL!!! Kotzebe je strelac, nerešeno je 1:1!

74. minut - GOL!!!! Kotzebe je dao gol nakon odbrane Mateusa, ali izgleda da je to učinio iz nedozvoljene pozicije! VAR će ovo proveriti, u međuvremenu promena. Camaj ustupa mesto Džonsonu, dok Kotzebea menja Oregbe. Kostova je zamenio Šarić!

64. minut - Bačkulja i Camaj su kombinovali, Miletić tražio Sadija, a na kraju posle centaršuta Milosavića slabo tukao Kotzebe, ali će dobiti korner, jer je Učena poslednji igrao.

69. minut - Mirosavić je faulirao Avdića i zaradio žuti karton.

66. minut - Žuti karton za Alića, posle faula nad Kostovim koga je oborio u kontri.

64. minut - Seol je bio u šesnaestercu iskosa, lopta je došla Bađu, koji je šutirao, ona se odbila ka Duarteu koji je zakasnio sa uklizavanjem.

62. minut - Gol i prečka to je učinak najboljeg pojedinca Zvezde od startera, koji ustupa mesto Brunu Duarteu.

61. minut - ROGALj! Korner za Zvezdu izveo je Kostov, a Arnautović udarcem glavom uzdrmao gornju konstrukciju Samčovićevog gola, gde se spajaju prečka i stativa!

55. minut - Velika šansa za Novi Pazar! Manev je dodao Kotzebeu, čiji šut brani Mateus.

53. minut - GOOOOOOOOOOL!!!! Sjajan pas Strahinje Erakovića ka Arnautoviću, napadač Zvezde ne greši iskosa i trese mrežu - 1:0! Probijen je bunker Pazaraca, a reprezentativac Austrije stigao je do sedmog gola uz osam asistencija na kontu.

51. minut - KATAI! Ponovo je kapiten Zvezde u glavnoj ulozi, živnula je igra šampiona od njegovog ulaska, sada je tukao i naterao Samčevića da interveniše!

50. minut - Još jednom Zvezdin "Magiko", sada u ulozi asistenta, sjajan centaršut, pokupio je Samčović. Na drugoj strani Kotzebe je fauliran od strane Učene, koji je ostao da leži na travi. Pridigao se Nigerijac i nastaviće meč.

46. minut - Čim je kročio na teren i preuzeo od Krunića traku, Katai je uputio udarac u svom stilu, zamalo neprecizno pored gola!

Počelo je drugo poluvreme!

Dvostruka promena u Zvezdi, Katai je zamenio Ovusua, umesto Krunića menja Mahmudu Bađo.

PRVO POLUVREME

Kraj prvog poluvremena, bez golova na Marakani!

Jedino vredno pomena iz uvodnog dela, bila je bakljada delija, koju su navijači Crvene zvezde napravili tokom meča sa Pazarcima:

45. minut - Još 60 sekundi igre u prvom poluvremenu nadoknadiće David Matić.

43. minut - Seol je prošao i dodao Lučiću, koji je izblokiran prilikom šuta.

38. minut - OFSAJD! Arnautović je vratio Kostovu, koji je tukao iznad prečke daleko, a i da je bio precizan ne bi važio gol jer se austrijski reprezentativac nalazio u nedozvoljenoj poziciji prilikom asistencije.

35. minut - Lučić je bio u šesnaestercu, izgubio je duel sa Miletićem, koga je posle faulirao u napadu Tebo Učena. Lopta za Pazarce.

32. minut - PRVA ŠANSA ZA ZVEZDU! Arnautović je odigrao za Kostova, koji je dodao Lučiću, a njegov udarac u okvir gola odbranio Samčović.

30. minut - Kostov je odlično pokušao posle dodavanja Erakovića da nađe Arnautovića, međutim, Bačkulja se isprečio njegovoj asistenciji ka austrijskom reprezentativcu.

28. minut - Pokušao je Portugalac Handel, ali pravo u dobro postavljeni "živi zid".

27. minut - Sada je žuti karton dobio Jovan Manev, reprezentativac Severne Makedonije je rukama zaustavio Arnautovića. Dobiće Zvezda slobodan udarac sa ivice šesnaesterca.

24. minut - Žuti karton za Hadžimujovića posle faula nad Kostovim. Pre njega se Bačkulja našao u Matićevoj beležnici. Oba štopera Novog Pazara su "požutela".

23. minut - Stigli su i navijači Pazaraca na Marakanu, njih oko sada već stotinak došlo je da podrži Lalatovićev tim:

21. minut - Kombinovali su Kostov, Seol i Arnautović, na kraju od svega, samo korner, koji će izvesti mladi vezista crveno-belih. Centaršut je izbacio najbolji pojedinac gostiju Bačkulja, da bi pas Ovusua ispred Arnautovića pokupio Samčović.

15. minut - Seol je pokušao, međutim, visoko i neprecizno preko Samčovićevog gola.

12. minut - Sjajna prilika za Novi Pazar! Davidović je imao šansu da dovede goste u vođstvo, ali ga je Mateus pročitao i fenomenalno odbranio!

10. minut - Bez prevelikih uzbuđenja, Zvezda drži loptu u nogama, napada, ali se Pazar odlično brani.

6. minut - Kombinovali su Seol i Lučić, lopta nije došla do Arnautovića ispred koga je intervenisao Hadžimujović. U narednom napadu Avdić je pao u duelu sa Mirosavićem, tražio je penal, ali je sudija Matić pokazao samo na gol-aut.

2. minut - Pobegao je Avdić i centrirao po boku, Bačkulja je glavom izbio loptu iz svog šesnaesterca. Potom i ubačaj Ovusua, isti fudbaler Pazaraca na identičan način "čisti" iz kaznenog prostora.

1. minut - Počeo je duel na Marakani!

"Ima trenutaka u životu kad stvarnost nadmaši i najlepše snove", Vladimir Cvetković (1941 - 2026.), pisalo je na transparentu "delija" namenjene legendarnom operativcu.

Sledi minut ćutanja za nedavno preminulog Vladimira Cvetkovića, legendarnog košarkaša i kasnije proslavljenog tehničkog direktora Crvene zvezde.

PRE UTAKMICE

18.02 - Timi Maks Elšnik je odigrao 100. utakmicu na Ubu protiv Jedinstva, kao i Jungvu Seol, te je njima sportski direktor Mitar Mrkela uručio uramljene dresove sa "stotkom".

18.01 - Milica Milovanović i Aleksandar Živković su u VAR sobi.

17.55 - Uskoro počinje duel na Marakani, u kojoj navijači Crvene zvezde slave 40 godina bratstva sa Olimpijakosovim fanovima. Tim povodom očekuje se posebna koreografija.

17.35 - Stankovićevi izabranici pokušaće posle osvojene titule da se domognu Lige šampiona tokom letnjih kvalifikacija. Za razliku od njih, omladinci Crvene zvezde već su obezbedili učešće u najelitnijem evropskom klupskom rangu u ovom uzrastu, pošto je četa Nenada Milijaša takođe postala prvak Kvalitetne lige Srbije.

17.29 - Trener Novog Pazara, Nenad Lalatović sa mnogo emocija govorio je pred gostovanje svom nekadašnjem klubu:

- Odlazimo da damo 120 odsto mogućnosti, da se predstavimo u što boljem svetlu pred njihovom publikom, ali i pred našom. Moramo pre svega da odigramo za navijače, da ne dozvolimo da nas iko ponizi. Niko nema šta da izgubi. Crvenoj zvezdi želim sve najbolje, to nikad nisam krio, a nama želim da se vratimo neporaženi. Kolega Dejan Stanković radi fenomenalan posao, želim mu što i meni, veliki smo prijatelji. Zaslužuje kao trener grupnu fazu Lige šampiona. Izgubiti od Crvene zvezde nije sramota, sramota je ne boriti se za Novi Pazar i biti ponižen. Ko izađe na teren, ne zanima me da li mu ističe ugovor, moraće da ide u duele po cenu povrede. Ako za narednu sezonu ne napravimo moćan tim, ispašćemo iz lige. - rekao je bivši trener crveno-belih.

Dotaka se i budžeta večitih rivala u odnosu na "ostatak Superlige":

- Zvezda ima budžet preko 100 miliona evra, a mi 1,6-1,7 miliona. Kako mi sa ovim budžetom da igramo protiv Crvene zvezde? Voleo bih da MTS malo bude i sponzor Novog Pazara, zaslužujemo i mi da dobijemo nešto novca, da ojačamo i suprotstavimo se večitima. Sa četiri do pet miliona Pazar bi svake godine igrao Evropu. Ne može niko da me pobedi u Srbiji kad imam budžet da ja napravim tim, zgazio bih sve redom kada bih imao budžet kao neki. Mi pričamo manje, borimo se i trudimo. - zaključio je Nenad Lalatović.

17.23 - Dejan Stanković je tokom konferencije pred meč sa Pazarcima, govorio samo o Vladimiru Cvetkoviću:

- Konferencija će biti posvećena samo jednom čoveku, gospodinu Vladimiru Cvetkoviću Cveletu, ili bata Cveletu kako smo ga mi zvali. To je čovek koji je bio ljudina, institucija, dobrota i profesionalnost. On je neko ko je meni i mojoj familiji promenio život samim tim što mi je dao ugovor još kao klincu.

Reči su same nadirale:

- Kad kažem on, mislim i na Crvenu zvezdu kao klub, ali sam sa njim imao stvarno specijalan odnos. Posle 12 puta koliko smo se selili kao deca i menjali gradove i prigradska naselja, došao je bata Cvele zajedno sa Crvenom zvezdom, dao mom ocu ključeve u ruke i rekao: „Trči, menjaj bravu, to je sada vaš stan”. To je promenilo život kako meni, tako i mojoj porodici. Posle toga je došao profesionalni ugovor, pa mi je nakon toga čak kupio i automobil. Šalili smo se oko boje, rekao sam mu: „Bata Cvele, ako mi to završite, zar je bitna boja?”. Imao je tu harizmu i tu moć da svaku situaciju preokrene u svoju korist, u pozitivu.

Pokušavao je da dočara kakav je stvarno bio legendarni sekretar Zvezde:

- Plašili smo ga se, ali je to bio onaj zdravi strah, strah koji bih nazvao velikim poštovanjem prema čoveku koji je napravio ogroman uspeh sa našim klubom. U momentima kad niko nije verovao, on je zajedno sa Draganom Džajićem i Ljupkom Petrovićem ispisao istoriju Crvene zvezde kao kluba. Teško je naći prave reči za njega, mada ih je on uvek imao. Njegove rečenice koristim kad god mogu, a naročito one čuvene koje je izgovarao kad mladi ili novi igrači dolaze u ovaj klub. Govorio je: „Crvena zvezda je onolika koliko si o njoj maštao pre nego što si došao u nju”. To je stvarno tako, počev od nas dece, pa do ovih novih generacija koje dolaze.

17.17 - Pogledajte kako trenutno izgleda situacija ispred stadiona "Rajko Mitić", od našeg specijalnog izveštača sa lica mesta, nešto manje od sat vremena pre početka proslave šampionske titule Crvene zvezde:

17.09 - Zvezda je u prethodna tri meča od početka tekuće sezone, dala 12 golova Pazarcima, uz samo jedan primljenih. Podsetimo, crveno-beli su slavili sa ubedljivih 5:1 i 5:0, dok su se u Kupu Srbije nedavno radovali sa već pomenutih 2:0 na stadionu pored Jošanice.

17.07 - Za razliku od Kataija, u prvoj postavi se našao austrijski reprezentativac Marko Arnautović, dok ni u protokolu nema imena štopera "orlova" Miloša Veljkovića i slovenačke selekcije, veziste Timija Maksa Elšnika.

17.04 - Izašli su sastavi današnjeg meča, a kao što se vidi u timu Zvezde nema iskusnog Aleksandra Kataija. Trener Dejan Stanković odlučio je da sačuva najboljeg strelca za finale Kupa Srbije, protiv Vojvodine, koje se igra naredne srede u Loznici.

UVOD

Fudbaleri Crvene zvezde u poslednjem meču ove sezone na Marakani dočekuju rivala sa Jošanice.

Današnji duel predstavlja će spektakularan oproštaj od uspešne sezone za novog-starog prvaka Srbije, koji je još pobedom u 179. Večitom derbiju protiv Partizana obezbedio devetu uzastopnu titulu na domaćoj sceni.

Okršaj protiv Pazaraca protećiće u znaku oproštaja od Vladimira Cvetkovića, legendarnog košarkaša, a kasnije i izuzetno uspešenog funkcionera Zvezde, koji je kao generalni sekretar u tandemu sa Draganom Džajićem, odveo crveno-bele do jedine i istorijske titule evropskog, potom i svetskog šampiona.

Podsetimo, popularni "Cvele" je preminuo na "njegov" Đurđevdan, 6. maja, u 84. godini, ostavši upamćen kao proslavljeni košarkaški reprezentativac koji je 149 puta igrao za nacionalni tim.

Kada je u pitanju okršaj današnjih rivala, Novi Pazar je ove sezone pod Nenadom Lalatovićem ostvario dobre rezultate. Nekadašnji trener Zvezde je već jednom vodio ekipu na Marakani, ali je to jesenas učinio sa Lučancima, kada je Mladost poražena rezultatom 0:4.

Ipak, imao je priliku Lalatović da vodi klub sa Jošanice protiv šampiona, ali u Kupu Srbije. Pre dva meseca, Crvena zvezda je slavila u Novom Pazaru i prošla u polufinale sa 2:0, a kasnije pobedila i Jedinstvo na Ubu sa 2:1, pa će protiv Vojvodine na lozničkom Lagatoru, 13. maja od 20 časova, pokušati da napadne novu "duplu krunu".

Biće to treće uzastopno finale između beogradskih i novosadskih crveno-belih, a prethodna dva takođe na Lagatoru i zaječarskoj Kraljevici, pripala su klubu iz Ljutice Bogdana.

