"ZALUTALI SU U ZVEZDU!" Dejan Stanković grmeo posle kraha protiv Novog Pazara: Dobiješ tolike batine i - ništa?! Da sam ja bio na terenu...
Crvena zvezda i Novi Pazar sastali su se u subotu u Superligi Srbije, a trener novog/starog šampiona naše zemlje, Dejan Stanković, na zanimljiv način je reagovao posle utakmice.
Podsetimo, Crvena zvezda je vodila, ali je na Marakani Novi Pazar pobedio, posle čega je strateg crveno-belih stao pred kameru TV Arena sport.
Ovako je najpre sumirao utiske:
- Hteli smo sa minimalnim opterećenjem da dođemo do maksimalnog učinka. Ne ide! Mislim da... drugo poluvreme... Izmene koje smo napravili nisu nam ništa donele. Naprotiv, odmogle su nam! Izgubili smo energiju, zadovoljili se posle datog gola, stali smo, nestali... To je boljka. Treba svi da se zapitamo. Ko može, ko ne može. Ali, to je meni pitanje koje traje već dva meseca. Ima neko ko je zalutao. Sigurno je zalutao ovde! Ali.. Znam već ko će i da igra u finalu Kupa. Gledao sam da neki odigraju što nisu igrali, neki da imaju minute, da imamo dobru energiju... Sad nam je teže. Treba samo da budemo pametni. Nije nikakva drama, mi smo titulu osvojili odavno, ali je ružno izgubiti. I ružno je izgubiti na ovakav način. Bez energije bez volje... Dobio si tolike batine danas, kao nikad u prvenstvu, a nisi odgovorio ni na jedan star, ni na šta, jednostavno si pustio da tako ide utakmica. Bar bih ja na terenu drugačije reagovao! Ali, jedna lepa škola za sve naše igrače, i mlade i stare, i domaće i strance. Lepa škola. Sa Zvezdom nema šale, nema igranja.
Na ovom meču proslavljeno je 40 godina bratstva između "delija" i navijača Olimpijakosa, "Gate 7".
- Oni (Zvezdini navijači) su pobedili. Oni uvek pobeđuju. Nikad ne gube. Fenomenalno. Dosta puta sam se zagledao i slušao... Čestitam im. To je retkost u Evropi, da neko ima 40 godina bratstvo i da traje. I svake godine je sve jače i jače. Čestitam im jubilej i samo neka tako nastave! - pozdravio je Stanović "delije".
