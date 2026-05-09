IRAN DONEO ISTORIJSKU ODLUKU! Ovo su svi čekali
Najnovije vesti iz Irana iznenadiće, verovatno, i samog Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, zemlje koja je zajedno sa Izraelom vojno napala Iran prošlog meseca.
Fudbalski savez Irana se danas oglasio povodom učešća na predstojećem prvenstvu sveta u fudbalu i... taj stav - neće se baš svideti Trampu, koji je nedavno istakao "da bi možda bilo bolje da Iranci ne dolaze na Mundijal".
Jer, u pomenutom Savezu su doneli odluku da njihov državni tim nastupi na Mundijalu koji se igra u SAD, Kanadi i Meksiku.
Učešće Irana na turniru, koji će biti održan od 11. juna do 19. jula, bilo je pod znakom pitanja još od izbijanja rata na Bliskom istoku krajem februara, nakon napada SAD i Izraela.
- Bez ikakve sumnje, učestvovaćemo na Svetskom prvenstvu 2026, ali zemlje domaćini moraju uzeti u obzir naše zabrinutosti - saopštio je Fudbalski savez Irana na svojoj zvaničnoj internet stranici i dodao:
- Učestvovaćemo na turniru, ali bez odricanja od naših uverenja, kulture i principa - dodaje se u saopštenju, uz tvrdnju da "nijedna strana sila ne može uskratiti Iranu pravo nastupa na takmičenju za koje se zasluženo kvalifikovao".
Predsednik saveza Mehdi Tadž izjavio je u petak da je Teheran postavio deset uslova za učešće na događaju, tražeći garancije u vezi sa tretmanom države i reprezentacije. Među uslovima su izdavanje viza, poštovanje članova tima, iranske zastave i državne himne.
Teheran zahteva visok nivo bezbednosti na aerodromima, u hotelima i duž ruta koje vode do stadiona na kojima će reprezentacija igrati.
