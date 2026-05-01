Istorijska poseta predsednika: Vučić najavio put u Kinu, povod je izuzetno važan za Srbiju!

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić bio je sinoć gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink. Tom prilikom je govorio o svim važnim i aktuelnim temama, a između ostalog pomenuo je i to kako ga uskoro očekuje najznačajnija poseta u profesionalnoj karijeri.

- Ja ću imati uskoro posetu i Azerbejdžanu. Posle toga ću imati verovatno najznačajniju posetu u svom životu do sada, dakle u čitavoj profesionalnoj karijeri, Kini - naveo je Vučić.

Dodao je da će tom prilikom uspeti da reši mnoga pitanja na radost građana Srbije.

- Upravo zbog te posete će mnogo delegacija otputovati u Kinu. Od ministarke privrede, koja je tamo već provela desetak dana, mnogi drugi ministri će provesti mnogo vremena u pripremi. Verujem da ćemo mnogo toga na zadovoljstvo građana Srbije uspeti da rešimo, ali glavni cilj mora da nam bude rast građevine, rast industrije - kazao je Vučić.

Predsednik je detaljnije objasnio kako će ovo biti istorijska poseta, jer će konačno biti dogovoreno sve oko izgradnje fabrike u kojoj će se proizvoditi roboti.

- Prvi se mogu očekivati već u junu. Imajući u vidu i moguće različite upotrebe tih robota, dakle od toga da vam pomažu u donošenju pića, u kuvanju, u čišćenju, u svemu drugom što je potrebno za svakodnevni život, oni mogu da imaju i vojnu upotrebu, izuzetno značajnu, tako da je to od izuzetnog značaja za našu zemlju - rekao je Vučić.

BONUS VIDEO: Pumpa se iz Hrvatske, pametnom dosta!