„Čistoća“ nastavlja maraton i posle „Beogradskog maratona“
EKIPE Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd su i ove godine, nedelju dana pre početka „Beogradskog maratona“, ali i tokom i nakon manifestacije, radile punim i pojačanim kapacitetom kako bi higijena ulica glavnog grada bila na najvišem nivou.
Za vredne radnike ovog preduzeća redovni poslovi ne prestaju. Oni su u najbržem roku vratili izgled prestoničkih ulica u prvobitno stanje kako bi Beograđani i svi posetioci glavnog grada mogli nesmetano da se kreću i obavljaju svoje planirane aktivnosti.
Kako bi sve proteklo u najboljem redu pobrinulo se u proseku oko 600 radnika i vozača „Gradske čistoće“ angažovanih na dnevnom nivou (u proseku između 200 i 250 u jednoj radnoj smeni), sa oko 400 vozila različitih tipova, cisterni, čistilica, elektročistilica, i transportnih vozila, a sve u odličnoj saradnji sa Sekretarijatom za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju, kao i ostalim gradskim komunalnim preduzećima, prevashodno Javnim komunalnim preduzećem „Beograd-put“ i Javnim komunalnim preduzećem „Zelenilo- Beograd“.
Tokom dana vikenda, u subotu 18. aprila i nedelju 19. aprila, ekipe „Gradske čistoće“ bile su raspoređene na startu i cilju trke, kao i na svim okrepnim stanicama gde su takmičari mogli da se osveže. Na tim lokacijama ekipe „Čistoće“ su nakon prolaska takmičara, prikupljale odbačeni reciklabilni, odnosno plastični ambalažni otpad, i transportovale ga na Pogon za prikupljanje i promet sekundarnih sirovina „Gradske člistoće“, na Ada Huji, u Višnjičkoj ulici bb, gde će naknadno biti sortiran, presovan, baliran i pripremljen za predaju licenciranim operaterima na dalji proces reciklaže.
Ekipe „Gradske čistoće“ su i ovog puta u najbržem roku očistile javne gradske površine, i tako izgled gradskih ulica vratile u stanje pre održavanja manifestacije, a ulice osposobile za redovno odvijanje saobraćaja.
Preporučujemo
Zima se vraća: Prvi sneg očekuje ove delove Srbije
20. 04. 2026. u 14:50
Nestao u petak u Užicu: Potraga za Nenadom
20. 04. 2026. u 12:52
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
