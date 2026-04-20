„Čistoća“ nastavlja maraton i posle „Beogradskog maratona“

EKIPE Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd su i ove godine, nedelju dana pre početka „Beogradskog maratona“, ali i tokom i nakon manifestacije, radile punim i pojačanim kapacitetom kako bi higijena ulica glavnog grada bila na najvišem nivou.

Za vredne radnike ovog preduzeća redovni poslovi ne prestaju. Oni su u najbržem roku vratili izgled prestoničkih ulica u prvobitno stanje kako bi Beograđani i svi posetioci glavnog grada mogli nesmetano da se kreću i obavljaju svoje planirane aktivnosti.

Kako bi sve proteklo u najboljem redu pobrinulo se u proseku oko 600 radnika i vozača „Gradske čistoće“ angažovanih na dnevnom nivou (u proseku između 200 i 250 u jednoj radnoj smeni), sa oko 400 vozila različitih tipova, cisterni, čistilica, elektročistilica, i transportnih vozila, a sve u odličnoj saradnji sa Sekretarijatom za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju, kao i ostalim gradskim komunalnim preduzećima, prevashodno Javnim komunalnim preduzećem „Beograd-put“ i Javnim komunalnim preduzećem „Zelenilo- Beograd“.

Tokom dana vikenda, u subotu 18. aprila i nedelju 19. aprila, ekipe „Gradske čistoće“ bile su raspoređene na startu i cilju trke, kao i na svim okrepnim stanicama gde su takmičari mogli da se osveže. Na tim lokacijama ekipe „Čistoće“ su nakon prolaska takmičara, prikupljale odbačeni reciklabilni, odnosno plastični ambalažni otpad, i transportovale ga na Pogon za prikupljanje i promet sekundarnih sirovina „Gradske člistoće“, na Ada Huji, u Višnjičkoj ulici bb, gde će naknadno biti sortiran, presovan, baliran i pripremljen za predaju licenciranim operaterima na dalji proces reciklaže.

Ekipe „Gradske čistoće“ su i ovog puta u najbržem roku očistile javne gradske površine, i tako izgled gradskih ulica vratile u stanje pre održavanja manifestacije, a ulice osposobile za redovno odvijanje saobraćaja.