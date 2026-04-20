Nestao u petak u Užicu: Potraga za Nenadom
Nenad Bakić (63), nestao je u petak, poslednji put je viđen tog dana kod igrališta u užičkom naselju Pora oko 7.30 časova, posle čega mu se gubi svaki trag.
Porodica i prijatelji su na društvenim mrežama, uz objaviivanje njegove fotografije, zatražili bilo kakve informacije o Nenadu. U slučaju bilo kakvih saznanja o njegovom kretanju potrebno je pozvati broj 0646167007 ili obavestiti policiju.
Kada je poslednji put viđen, Nenad je na sebi imao crnu jaknu, crnu trenerku i teget patike.
Nestanak je prijavila njegova supruga, usledila je potraga u kojoj su učestvovali policija i vatrogasci, ali dosad nije bilo rezultata.
Poziv talentovanim crtačima: U susret strip suretima u Užicu
15. 04. 2026. u 10:20
USELjENjE U NOVI VRTIĆ: "Bubamara" čeka 200 mališana
06. 04. 2026. u 12:33
NE ZABORAVLjA ODAKLE JE: Gest Branka Palikuće, pravog Ere iz Čikaga (FOTO)
24. 03. 2026. u 15:37
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
