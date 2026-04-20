Nestao u petak u Užicu: Potraga za Nenadom

Nenad Bakić (63), nestao je u petak, poslednji put je viđen tog dana kod igrališta u užičkom naselju Pora oko 7.30 časova, posle čega mu se gubi svaki trag.

Porodica i prijatelji su na društvenim mrežama, uz objaviivanje njegove fotografije, zatražili bilo kakve informacije o Nenadu. U slučaju bilo kakvih saznanja o njegovom kretanju potrebno je pozvati broj 0646167007 ili obavestiti policiju.

Kada je poslednji put viđen, Nenad je na sebi imao crnu jaknu, crnu trenerku i teget patike.

Nestanak je prijavila njegova supruga, usledila je potraga u kojoj su učestvovali policija i vatrogasci, ali dosad nije bilo rezultata.