Društvo

Radovi i tokom vikenda: Potrošači u pet beogradskih opština danas ostaju bez struje

В.Н.

18. 04. 2026. u 07:06

PLANIRANI radovi na mreži donose višesatna isključenja u opštinama Stari grad, Savski venac, Zemun, Rakovica i Barajevo.

Радови и током викенда: Потрошачи у пет београдских општина данас остају без струје

Foto: Tanjug/AP Photo

Spisak isključenja struje:

Stari grad

08:00 - 18:00 BUL. DESPOTA STEFANA: BB,54-56C,49-63, DRINČIĆEVA: 34,40-40,27-29F/8, GUNDULIĆEV VENAC: 3-3,15, PALMOTIĆEVA: 20A-30,35-37, TAKOVSKA: 43,

Savski venac

07:00 - 17:00 KNEZA MILOŠA: 20,

Rakovica

09:00 - 12:00 OSLOBOĐENjA: 29,

Zemun

08:30 - 16:00 BATAJNIČKI DRUM: 12-12,

Barajevo

08:00 - 16:00 Naselje BARAJEVO: STARA LIPOVICA: 170-176A,182,186-194F,230-230A,217-223,227-229A

