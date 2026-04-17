Zemljotres na severu Srbije: Treslo se kod ovog mesta
Zemljotres magnitude 2,7 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u petak, 17. april 2026. u 12,37 časova, na području Srbije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Stari Lec, od mesta Miletićevo, na dubini od oko 8 kilometara, pri geografskim koordinatama širine 45.32 i dužine 21.05.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Spremite se za promenu vremena: Prognoza za naredne dane, očekuje nas i kiša
18. 04. 2026. u 14:59
Danas prži sunce, ali RHMZ izdao hitno upozorenje: Evo kada nas očekuje totalni preokret
18. 04. 2026. u 10:11
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
