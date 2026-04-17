Društvo

Zemljotres na severu Srbije: Treslo se kod ovog mesta

Новости онлине

17. 04. 2026. u 13:03

Zemljotres magnitude 2,7 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u petak, 17. april 2026. u 12,37 časova, na području Srbije.

Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Stari Lec, od mesta Miletićevo, na dubini od oko 8 kilometara, pri geografskim koordinatama širine 45.32 i dužine 21.05.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Društvo

0 0

18. 04. 2026. u 14:59

Politika
Tenis
Fudbal
