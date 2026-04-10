DANAS POČINJE PUNA PRIMENA EES SISTEMA: Evo šta to znači u praksi

PUN primena, to jest 24-časovni režim EES sistema (Entry/Exit System) počinje danas, 10. aprila, što podrazumeva da ćemo morati svaki put da se registrujemo kroz taj sistem, zbog pravila boravka u EU najviše 90 dana u periodu od 180 dana.

Foto: Printskrin/Jutjub/ The London Standard

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić izjavio je za Tanjug da će u narednom periodu biti neophodno više strpljenja i bolja organizacija putovanja, kao i da se mogu očekivati veće gužve tokom ovog vikenda na graničnim prelazima, a posebno sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom.

Pravilo boravka 90/180 dana znači da državljani zemalja van EU, uključujući i Srbiju, mogu bez vize da borave u Šengen zoni maksimalno 90 dana u okviru bilo kog perioda od 180 dana.

EES sistem počeo je sa radom 12. oktobra 2025. godine, uz postepeno uvođenje u 29 evropskih zemalja. To je automatski informacioni sistem koji registruje svaki ulazak i izlazak državljana zemalja koje nisu članice EU. Cilj je preciznija evidencija putnika i kontrola boravka u okviru dozvoljenih 90 dana.

Sistem će zameniti pečatiranje pasoša digitalno zabeženim ulascima, izlascima ili odbijanjima ulaska državljana zemalja izvan EU koji dolaze na kraći boravak. Takođe će se snimati slika lica putnika, otisci prstiju i lični podaci iz putne isprave, saopštili su ranije iz Evropske komisije.

Od početka rada EES-a, registrovano je više od 45 miliona prelazaka granice kada su putnici ulazili ili izlazili iz evropskih zemalja koristeći sistem, a za 24.000 ljudi je odbijen ulazak iz različitih razloga, kao što su neodgovarajuće opravdanje njihove posete, istekli ili lažni dokumenti.

Sistem ulaska/izlaska (EES) često se pominje zajedno sa Evropskim sistemom za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), ali je reč o dva različita sistema koji imaju različite namene i primenjuju se u različitim fazama putovanja.

EES predstavlja sistem upravljanja granicama i koristi se u trenutku prelaska spoljne granice EU, a ETIAS, čija se primena planira za kraj 2026. godine, jeste dozvola za putovanje koja se pribavlja pre polaska, i odnosi se isključivo na državljane zemalja kojima nije potrebna viza. Funkcioniše na sličan način kao američki ESTA ili kanadski eTA sistem. Uz to EES sistem je besplatan, a ETIAS se plaća.

Prevoznici iz regiona su krajem januara zajedno blokirali prelaze zbog strogog viznog režim EU koji je poznat kao pravilo 90/180 dana, koje podrazumeva da vozači iz zemalja koje nisu članice mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana unutar Šengen zone, a dodatni pritisak je napravio i EES sistem koji predviđa uzimanje otisaka i slikanje lica.

