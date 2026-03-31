OVI UČENICI NAJDUŽE ĆE BITI NA RASPUSTU: Na odmor odlaze već u petak

PROLEĆNI raspust za učenike srednjih i osnovnih škola u Vojvodini počeće u petak, 3. i trajaće do 14. aprila, dok njihovi vršnjaci u ostatku Srbije zbog uskršnjih praznika neće ići u školu od 10. do 14. aprila.

D.N.

Učenici škola u centralnoj Srbiji su na raspustu od devet dana bili u februaru, za Sretenje.

Za sve osnovne i srednje škole, osim vojvođanskih, kalendare rada utvrđuje Ministarstvo prosvete, dok pravilnike rada u školama u Vojvodini određuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

Prema tim kalendarima, svi maturanti gimnazija školsku godinu završiće 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake i maturante srednjih stručnih škola 29. maj.

Osnovci od prvog do sedmog razreda časove će imati do petka, 12. juna, a za srednjoškolce koji u ovoj godini pohađaju razred koji nije završni nastava će trajati do 19. juna.

(Tanjug)