"IZ POŠTOVANJA PREMA LEGENDI" Osvanula čitulja za Čaka Norisa u "Novostima" (FOTO)
DANAS je u čituljama Novosti osvanula umrlica poznatog glumca Čaka Norisa.
U potresnoj čitulji koju su dali Nebojša i Marko piše:
- Iz poštovanja prema legendi koju nismo lično poznavali, ali smo joj se iskreno divili, opraštamo se od Čaka Norisa.
Podsetimo, poznati glumac Čak Noris preminuo je u četvrtak ujutru na Havajimau 86. godini.
Njegova porodica u objavi na mrežama saopštila je tužne vesti: "Sa teškim srcem delimo vest o iznenadnom odlasku našeg voljenog Čaka Norisa juče ujutru. Iako bismo želeli da okolnosti zadržimo privatnim, molimo vas da znate da je bio okružen porodicom i da je bio spokojan“, navodi se na početku saopštenja:
„Za svet, on je bio majstor borilačkih veština, glumac i simbol snage. Za nas, bio je posvećen suprug, brižan otac i deda, neverovatan brat i srce naše porodice.“
