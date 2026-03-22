Društvo

"IZ POŠTOVANJA PREMA LEGENDI" Osvanula čitulja za Čaka Norisa u "Novostima" (FOTO)

Ana Đokić

22. 03. 2026. u 08:54

DANAS je u čituljama Novosti osvanula umrlica poznatog glumca Čaka Norisa.

ИЗ ПОШТОВАЊА ПРЕМА ЛЕГЕНДИ Осванула читуља за Чака Нориса у Новостима (ФОТО)

Foto: Novosti

U potresnoj čitulji koju su dali Nebojša i Marko piše:

- Iz poštovanja prema legendi koju nismo lično poznavali, ali smo joj se iskreno divili, opraštamo se od Čaka Norisa.

Foto: Novosti

Podsetimo, poznati glumac Čak Noris preminuo je u četvrtak ujutru na Havajimau 86. godini.

Njegova porodica u objavi na mrežama saopštila je tužne vesti: "Sa teškim srcem delimo vest o iznenadnom odlasku našeg voljenog Čaka Norisa juče ujutru. Iako bismo želeli da okolnosti zadržimo privatnim, molimo vas da znate da je bio okružen porodicom i da je bio spokojan“, navodi se na početku saopštenja:

„Za svet, on je bio majstor borilačkih veština, glumac i simbol snage. Za nas, bio je posvećen suprug, brižan otac i deda, neverovatan brat i srce naše porodice.“

