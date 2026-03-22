U SREDU SE OPRAŠTAMO OD PROLEĆA: Stiže jak ciklon, temperatura pada, a sneg preti i nizijama - evo gde ide i preko 30 centimetara
Do srede promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, uz povremene padavine sutra, pre svega na planinama. Međutim, od srede sledi nagla promena vremena – jačanje ciklona doneće zahlađenje i pogoršanje, pa će do kraja nedelje sneg biti moguć i u nižim predelima, najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo.
Prema njegovoj vremenskoj prognozi, do srede će u većem delu regiona preovladavati promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, uz temperature oko proseka za ovo doba godine.
Ipak, sutra će postojati nešto veća verovatnoća za pojavu kratkotrajne kiše, posebno u brdsko-planinskim predelim dok bi preko 1000 metara nadmorske visine moglo biti kratkotrajnog snega. Vetar će biti slab do umeren, prvo istočni, a zatim jugoistočni.
Dnevni maksimumi temperatura od 7 do 15 stepeni Celzijusa.
U sredu, sledi promena sinoptike uz slabljenje anticiklona i spuštanje jakog, hladnog fronta sa severozapada Evrope.
- Taj front bi u noći ka četvrtku uslovio sekundarnu ciklogenezu nad Jadranom. Sekundaran ciklon i upad vrlo hladnog vazduha sa severozapada bi do kraja marta doneli jače pogoršanje vremena, obilnije padavine, a snežna granica će se gotovo sigurno spustiti na jako niskih 600 mnv, a u koliko padavine bude jake i usklade se sa glavninom hladnog prodora snega bi moglo biti i u nizijama posebno nad središnji i istočni delovima regiona - ističe Čubrilo na svom zvaničnom Fejsbuk profilu.
U četvrtak maksimumi od 2 na severozapadu do oko 15 stepeni na istoku regiona, a narednih dana od 0 do 7 stepeni Celzijusa.
"Najveća opasnost - sneg i preko 30 cm"
- U ovom momentu opasnost od pojave mraza zbog pretežno oblačnog vremena nije tako visoka i najveća opasnost će verovatno biti od teškog, vlažnog, snega koji bi ponegde mogao dostići visinu i preko 30 cm, posebno preko 700 metara nadmorske visine - najavljuje Čubrilo.
Početkom aprila "preti" novo, jače zahlađenje
Kako dodaje, prema trenutnim prognozama, relativno hladno će biti i početkom aprila, a oko 4. aprila "preti" novo, jače zahlađenje.
- Nakon kraćeg smirivanja vremena početkom aprila meteorološki modeli ponovo vide oko 4. aprila mogućnost prodora vrlo hladnog vazduha uz još jedan sekundaran ciklon i u tom slučaju bi opasnost od kasnog snega bila ponovo aktuelna. Generalno sve do 7. aprila nema signala za stabilizaciju i otopljenje - ističe Čubrilo.
(Blic)
Preporučujemo
VEJAĆE KAO USRED ZIME: U ovim delovima Srbije pašće i više od 20 cm snega
22. 03. 2026. u 11:13
VREME DANAS PROMENLjIVO: Nedeljni raspon od minusa do 15 stepeni
22. 03. 2026. u 00:00
STIŽE NAM OZBILjNO ZAHLAĐENjE: Meteorolog najavljuje buran kraj marta
21. 03. 2026. u 17:51
VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana
RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).
21. 03. 2026. u 13:35
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
Šta je zapravo reaktor Dimona, najstrože čuvani izraelski objekat - gde svega ima, a Izraelci sve strogo kriju? (FOTO)
U balističkom raketnom napadu na Dimonu, grad na jugu Izraela, povređeno je 47 ljudi, koji su zaposleni u bolnici. Većina povreda je uzrokovana šrapnelima, prema izraelskoj službi za hitne slučajeve Magen David Adom. Dimona se nalazi oko 13 kilometara od nuklearnog istraživačkog centra Negev.
21. 03. 2026. u 21:44 >> 22:08
