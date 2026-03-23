NEKIMA ĆE BITI POTREBNI I KIŠOBRANI, NAJAVLJEN I SNEG: Danas oblačno, temperature do 16 stepeni

VREME u Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, u brdsko - planinskim predelima ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, a na visokim planinama uz slab sneg i temperature od jedan do 16 stepeni.

Foto: Depositphotos

Slab i umeren vetar istočnih pravaca.

Vreme u Beogradu

Vreme umereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 15 stepeni.

Vreme narednih dana

Temperature do 18 stepeni zadržaće se do četvrtka kada se očekuje zahlađenje i naoblačenje sa kišom, a u košavskom području i planinskim predelima i predviđa se jak i olujni južni i jugoistočni vetar.

(Sputnjik)