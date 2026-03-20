SAZNAJTE ZAŠTO JE KNJAŽEVAC NAJBOLJA VAROŠ ZA ŽIVOT U SRBIJI?

Prva asocijacija na Knjaževac za mnoge su vredni i gostoljubivi domaćini, predani poslu i porodici; za druge su to prirodne lepote od staroplaninskih vrhova do termalnih izvora i obala Timoka, a ima i onih koji prednost daju građanskom duhu i bogatoj istoriji, utkanim u svaki pedalj ove varošice na istoku Srbije.

Ali svi se slažu u jednom: Knjaževac je najbolje malo mesto za život u zemlji. Za ovu tvrdnju postoji i zvanična potvrda jer su 2024. godine, u konkurenciji 15 gradova, tako glasali građani Srbije, a deset godina ranije Knjaževac je proglašen izuzetnom destinacijom Evrope.

Opština je razuđena i prostire se na površini od 1.202 km2; obuhvata čak 85 seoskih naselja i po veličini je četvrta u Srbiji, ali kako ima tek nešto više od 25.000 stanovnika, svrstava se u retko naseljene.

U poslednjih petaestak godina Knjaževac je uspeo da se oporavi od neuspelih privatizacija, tranzicije i siromaštva i postao jedan od najvećih proizvođača višanja u Evropi i respektabilni turistički centar u Srbiji. Ambiciozni planovi, uz podršku države i evropskih fondova, menjaju nabolje lice ove varoši svakoga dana.

Godina investicija

Opština Knjaževac je 2025. godinu završila sa suficitom u budžetu, tako da je za kapitalne investicije u ovoj godini predviđeno više od 800 miliona dinara, ne računajući sredstva koja pristižu. Najviše para biće utrošeno za uređenje infrastrukture. U naselju Dubrava, u okviru LIID projekta, počela je potpuna rekonstrukcija sedam ulica, a ukupna vrednost radova prelazi milion evra.

U potpunu rekonstrukciju vodovodne mreže, od izvorišta Sinji Vir do grada, uloženo je već 3,5 miliona evra. Ulaganja se nastavljaju i ove godine, pa je za uređenje seoskih vodovoda predviđeno 29 miliona dinara. Takođe, biće rekonstruisana i kanalizaciona mreža.

Knjaževačke bebe rađaju se u renoviranom, moderno opremljenom porodilištu, a država će finansirati i rekonstrukciju Doma zdravlja. Vrednost projekta je 140 miliona dinara, a u prvoj fazi biće obnovljen krov i zamenjena stolarija.

Kako je turizam strateška grana razvoja, za opštinu su važna dva projekta koja će unaprediti ponudu, povećati turistički promet i prihode. Za izgradnju Lovačkog doma država je već opredelila 20 miliona dinara, a u toku je izrada planske dokumentacije za izgradnju akva-parka u kompleksu Banjica, što će uz nedavno otvoren Velnes i rehabilitacioni centar u Rgoškoj Banjici, upotpuniti sadržaje za posetioce, kojih je u jeku sezone i do 2.000 dnevno.

Novi vidovi energije garant su sigurnog snabdevanja, pa je značajan projekat prelazak kotlarnice na komprinovani gas, dok je izgradnja solarnog parka na Tresibabi, najveća investicija u istoriji Knjaževca.

- Vrednost investicije je oko 200 miliona evra. Za projekat je zakupljeno 270 hektara državnog zemljišta najnižeg kvaliteta. Kineska kompanija će za zakup plaćati 1.050 evra po hektaru godišnje, što predstavlja ozbiljan prihod i za državu i za lokalnu samoupravu.Time se stvaraju uslovi za nova ulaganja u infrastrukturu, javne usluge i unapređenje kvaliteta života građana. Osim finansijskog efekta, projekat donosi i nova radna mesta - ističe Milan Đokić, predsednik Opštine Knjaževac.

U ovoj godini planira se izgradnja Legata Dragoslava Živkovića, šoping centra i pešačko-biciklističke staze, dok državni vrh najavljuje i otvaranje pogona tekstilne industrije.

Budućnost Knjaževca

Ulaganje u obrazovanje i mlade najbolja je investicija za budućnost jer razvoj i napredak zavise od obrazovanih ljudi koji će svojim znanjem i veštinama doprineti bržem razvoju svog grada. Vodeći se tom idejom opština Knjaževac već petu godinu promoviše i nagrađuje najbolje studente u okviru konkursa “Budućnost Knjaževca”.

Ove godine je 20 studenata, sa prosekom ocena iznad 9,00 dobilo novčanu podršku od po 50.000 dinara. Prva među njima je Jelena Cvetković, student III godine Ekonomskog fakulteta u Nišu, sa prosekom 10,00.

- Po završetku studija nastaviću dalje obrazovanje u oblasti ekonomije. Ova nagrada mi mnogo znači, ne samo u materijalnom smislu, veći i kao podrška moje opštine u daljem radu - ističe Jovana.

I to nisu jedina izdvajanja iz opštinske kase za decu i mlade, jer lokalna samouprava stipendira 400 učenika i studenata iz različitih osetljivih kategorija. Takođe, svi maturanti srednjih škola i ove godine će dobiti novčanu podršku opštine od po 10.000 dinara.

- Stvaramo preduslove da naša deca, pre svega, vole svoj grad i nadamo se da oni svoju budućnost vide u Knjaževcu, a mi ćemo dati sve od sebe da im pružimo mogućnosti. Svi zajedno moramo da stvaramo preduslove za bolji život naše dece i uslove da nam se mladi vraćaju kući. To je želja svih ljudi koji žive u malim sredinama - rekao nam je Milan Đokić, predsednik Opštine Knjaževac.





Solidarnost na prvom mestu

Ljudska i institucionalna solidarnost su načela kojima se rukovode u lokalnoj samoupravi, a najznačajnija je podrška roditeljstvu i porodici . Nezaposlene Knjaževčanke za rođenje deteta dobijaju novčanu podršku iz budžeta, koja je najveća za četvrto ili peto dete i iznosi 480.000 dinara. Finansira se i veštačka oplodnja i lečenje steriliteta. Takođe za porodice sa troje i više dece obezbeđeni su besplatni udžbenici i boravak u vrtiću, dok svi školarci imaju pravo na besplatnu užinu.

Opština obezbeđuje podršku i za decu sa smetnjama u razvoju, a organizovane su i usluge poput pomoći u kući, gerontološkog centra i narodne kuhinje. Autobuski prevoz na teritoriji opštine je besplatan za sve građane.

U korak sa svetom

Želeći da idu u korak sa svetom i da na najbolji način spoje napredne tehnologije, mladost, ideje i obrazovanje, u Knjaževcu su nedavno otvorili Centar za inovacije i digitalni razvoj. Coworking prostor namenjen je radu, povezivanju i razmeni znanja, i već prevazilazi lokalne okvire. Baš kao što i Knjaževac čini godinama unazad.



