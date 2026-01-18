DANAS JE KRSTOVDAN: Posti se, a večeras se prema verovanju ispunjavaju želje
VERNICI Srpske pravoslavne crkve danas slave krštenje Isusa Hrista, praznik u narodu poznat kao Krstovdan.
Pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Krštenje Isusa Hrista, u narodu poznat kao zimski Krstovdan. Na današnji dan, na obali reke Jordan, Isusa je krstio Jovan Krstitelj, u znak očišćenja od grehova.
Prema predanju, gospod je besgrešan ali je primio krštenje da bi tim delom osvetio i uveo tajnu krštenja, kojom dolazi do čovekovog očišćenja od grehova.
Prema narodnom verovanju, danas se ukrštaju vetrovi. Na ovaj dan, posle liturgije, u hramovima se obavlja i čin vodoosvećenja, sutra na Bogojavljenje, voda se osvećuje i van hrama, na rekama i drugim otvorenim mestima.
Od Božića do Bogojavljenja mrsni su svi dani, ali se na Krstovdan, ma koji dan od ponedeljak do petka bio, strogo posti, na vodi. Ukoliko padne u subotu i nedelju, post je razrešen na ulje.
Ovim postom se pripremamo za praznik Bogojavljenja i za pijenje bogojavljenske vodice.
U našem narodu veruje se da se večeras u ponoć, pred Bogojavljenje, otvara nebo i Bog javlja ljudima. Čeka se ponoć, a tada uz molitvu treba izgovoriti želju.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
STIŽU MINUS I POLEDICA: Olujni udari preko 80 km/h, evo gde će biti najgore
18. 01. 2026. u 07:13
PRETEŽNO SUNČANO, VETROVITO I HLADNO: Vremenska prognoza za nedelju, 18. januar
18. 01. 2026. u 00:05
DA LI SE NA KRSTOVDAN POSTI? Ovo je veoma važno da ispošutuj svi vernici
17. 01. 2026. u 22:36
SRBIJU OČEKUJE POLARNO ZAHLAĐENjE? Do ovog dana suvo, pa stižu padavine - Spremite se
17. 01. 2026. u 22:15
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)