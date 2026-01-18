Društvo

DANAS JE KRSTOVDAN: Posti se, a večeras se prema verovanju ispunjavaju želje

V.N.

18. 01. 2026. u 06:54

VERNICI Srpske pravoslavne crkve danas slave krštenje Isusa Hrista, praznik u narodu poznat kao Krstovdan.

Foto: SPC

Pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Krštenje Isusa Hrista, u narodu poznat kao zimski Krstovdan. Na današnji dan, na obali reke Jordan, Isusa je krstio Jovan Krstitelj, u znak očišćenja od grehova.

Prema predanju, gospod je besgrešan ali je primio krštenje da bi tim delom osvetio i uveo tajnu krštenja, kojom dolazi do čovekovog očišćenja od grehova. 

Prema narodnom verovanju, danas se ukrštaju vetrovi. Na ovaj dan, posle liturgije, u hramovima se obavlja i čin vodoosvećenja, sutra na Bogojavljenje, voda se osvećuje i van hrama, na rekama i drugim otvorenim mestima.

Od Božića do Bogojavljenja mrsni su svi dani, ali se na Krstovdan, ma koji dan od ponedeljak do petka bio, strogo posti, na vodi. Ukoliko padne u subotu i nedelju, post je razrešen na ulje.

Ovim postom se pripremamo za praznik Bogojavljenja i za pijenje bogojavljenske vodice.

U našem narodu veruje se da se večeras u ponoć, pred Bogojavljenje, otvara nebo i Bog javlja ljudima. Čeka se ponoć, a tada uz molitvu treba izgovoriti želju.

