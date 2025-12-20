HOROR ISPRED GRADSKE KUĆE U NOVOM SADU: Muškarac polio novogodišnju dekoraciju zapaljivom materijom, pa izazvao požar (VIDEO)

ISPRED Gradske kuće u Novom Sadu, oko četiri sata ujutru, nepoznati muškarac zapalio je novogodišnju dekoraciju.

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Jedan deo novogodišnje dekoracije, postavljene u susret novogodišnjim praznicima, uništen je u Novom Sadu nakon što je nepoznati muškarac podmetnuo vatru.

Kako se može videti na priloženom video snimku, nepoznati muškarac je svetleći vagon prvo polio zapaljivom tečnošću, nako čega je zapaljenu šibicu ubacio u njega. Vatra se proširila neverovatnom brzinom po čitavom vagonu.

Policija radi na rasvetljavanju ovog vandalizma, piše Informer.

