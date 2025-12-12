BUDIMO HUMANI: Pomozimo Dušanu Tišmi da dobije najvažniju bitku

U MAJU 2020. godine Dušan je hitno hospitalizovan u KCS zbog kliničko laboratorijskih znaka akutnog uremijskog sindroma stadijuma 5 uz transfuziono zavisnu mikrocitnu anemiju.

Foto: Budi human

Ustanovljena je dijagnoza hronične bubrežne insuficijencije (Dg. N18.5 Morbus renalis chronicus, gradus V).

Od tada je započet program hemodijalize 3 puta nedeljno po 4 sata.

Jedinu nadu u ozdravljenje Dušan ima u transplantaciju bubrega na klinici u Belorusiji ali ovaj vid lečenja zahteva značajna finansijska sredstva koja porodica nije u stanju da obezbedi, pa se mole svi ljudi dobre volje da pomognu svojim donacijama kako bi transplantacija bila obavljena u najkraćem roku.

Sredstva su potrebna za transplantaciju bubrega, specijalističke preglede, laboratorijske analize, kao i za putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Foto: Budi human

Za Dušanov život bez dijalize! Budimo humani!

Pomozimo Dušanu!