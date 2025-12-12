Društvo

BUDIMO HUMANI: Pomozimo Dušanu Tišmi da dobije najvažniju bitku

V.N.

12. 12. 2025. u 13:56

U MAJU 2020. godine Dušan je hitno hospitalizovan u KCS zbog kliničko laboratorijskih znaka akutnog uremijskog sindroma stadijuma 5 uz transfuziono zavisnu mikrocitnu anemiju.

БУДИМО ХУМАНИ: Помозимо Душану Тишми да добије најважнију битку

Foto: Budi human

Ustanovljena je dijagnoza hronične bubrežne insuficijencije (Dg. N18.5 Morbus renalis chronicus, gradus V).

Od tada je započet program hemodijalize 3 puta nedeljno po 4 sata.

Jedinu nadu u ozdravljenje Dušan ima u transplantaciju bubrega na klinici u Belorusiji ali ovaj vid lečenja zahteva značajna finansijska sredstva koja porodica nije u stanju da obezbedi, pa se mole svi ljudi dobre volje da pomognu svojim donacijama kako bi transplantacija bila obavljena u najkraćem roku.

Sredstva su potrebna za transplantaciju bubrega, specijalističke preglede, laboratorijske analize, kao i za putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Foto: Budi human

Za Dušanov život bez dijalize! Budimo humani!

Pomozimo Dušanu!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 3

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?