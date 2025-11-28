VELIKI POPUSTI ZA PENZIONERE! Evo ko ima pravo i kako mogu da ga ostvare

PENZIONERI u Srbiji juče su obavešteni u vezi sa isplatom uvećanih penzija za decembar.

Foto: N.Skenderija/Shutterstock

Direktor PIO fonda saopštio je najbolju informaciju o isplati uvećanih penzija.

- Penzije će biti povećane od 1. decembra, a ono što ekskluzivno mogu da kažem u vašoj emisije je da će na zahtev predsednika biti isplaćene u prvim danima januara, pre Badnjeg dana, kako bi našim penzionerima koji primaju novac na račune u saradnji sa Poštanskom štedionicom, ali i u saradnji sa Poštom Srbije dostavimo svim penzionerima zaključno sa 5. januarom novac, kako bi naši najstariji sugrađani mirno proveli praznike - rekao je Ognjenović.

- Nama nije samo cilj povećanje penzija, već povećanje naknada isto za 12,2 odsto. Kontinuitet u pomoći penzionerima nam je jako važan, pa smo ove godine opredelili 1,4 milijarde dinara za pomoć penzionerima. Tu su uključeni besplatni odlasci u banje za preko 22 hiljade penzionera što je i kapacitet banja u Srbiji koje su dali PIO fondu - rekao je Ognjenović i dodao da je osnovni kriterijum za prijavu visina penzije.

On je istakao da je sada prosečna penzija veća za 6.000 dinara pa je iznos 56.860 dinara.

Sada je još lepša vest stigla za naše starije građane o popustima na koje imaju pravo na sledeći način.

Penzionerska kartica donosi popuste, uštede i korisne pogodnosti — za svakodnevicu sa više osmeha i manje troškova:

Šta penzioneri mogu da očekuju uz ovu karticu:

popuste u prodavnicama,

ustanovama kulture, banjama, bankama i ostalim privrednim subjektima; -

mogućnost prikupljanja bodova.

(Alo)