ŠTA TREBA DA URADITE SA SVEĆOM POSLE SLAVE? Ovo pitanje muči mnoge domaćine, postoje dva rešenja koja su pravilna

Sezona slava je uveliko u toku, a dok jedni slave, drugi dolaze u goste. Većina vernika uglavnom poštuje tradiciju i način na koji se slavilo generacijama unazad. Međutim, neki ne znaju šta treba uraditi sa svećom posle slave.

Sveća koja se pali za vreme krsne slave simbolizuje našu vezu sa Bogom i podseća da treba da prosvetlimo svoj um istinom, da zagrejemo dušu božanskom ljubavlju i da se udaljimo od greha i tame. Za slavu se obično kupuje velika sveća koja se ukrašava i postavlja na sredinu svečanog stola. Pali se na dan slave, najčešće pre rezanja slavskog kolača, a domaćin se pre toga prekrsti, pomoli i poljubi sveću u znak poštovanja.

Najbolje je da slavska sveća bude od pravog voska, jer se on sporije i ravnomernije topi. Kada se pali slavska sveća, ona treba da gori ceo dan. Kada domaćin želi da je ugasi, trebalo bi da se prekrsti, uzme čašu sa vinom, iz nje kašiciom zahvati malo vina i sipa uz fitilj sveće. Vino će lagano ugasiti sveću, a može da je ugasi i upotrebom komadića slavskog kolača natopljenog u vino. Taj komad kolača i ostatak sveće čuvaju se na posebno mesto u kući do sledeće slave.

Ostatak slavske sveće može se koristiti kada sveštenik dolazi da osvešta vodicu pred Vaskrs ili prilikom porodične molitve. Ako do sledeće slave ostane neiskorišćena, treba je odneti u crkvu i zapaliti pre liturgije. Mnoge domaćice posle obeležavanja slave odlažu slavsku sveću u fioku i pale je prilikom zajedničkih porodičnih molitvi tokom godine. Oba običaja su ispravna.

Prema starom narodnom verovanju, po dimu ugašene slavske sveće mogu tumačiti određene prilike u kući - ako dim ide pravo u vis dobar je znak, a ako krivuda može se očekivati bolest u kući ili kod stoke. Ovo je jedno od starinskih narodnih tumačenja koje se zadržalo kroz vekove.

