EVROPA OKOVANA LEDOM: Temperatura pala ispod -30, neka se pripremi region
LEDENA vazdušna masa sa severa Evrope prodrla je preko centralnih predela i Alpa do zapada i jugozapada Evrope i Apeninskog poluostrva i nastavlja put prema Balkanu i našem području.
Sneg i led okovali su uveliko Skandinaviju. Temperatura u Laponiji opala je ispod -30 stepeni, dok je u priobalnim predelima na zapadu i severozaapdu Norveške napadalo i preko pola metra sneg.
Ledeni vazduh stigao je i do centralne Evrope i Alpa, uz obilni sneg. Temperature su ispod 0 stepeni, u oblasti Alpa ispod -10.
Veoma hladna vazdušna masa stigla je i do Atlantika, a prelaskom preko Severnog mora, hladna vazdušna masa donosi sneg priobalnim delovima Britanskih ostrva na istoku. Temperature su tek koji stepen iznad 0°C.
Veoma hladna vazdušna masa stigla je i do Španije i Italije, a u oblasti Pirineja i na severu Italije veje sneg.
U oblasti Alpa i Pirineja danas se očekuje i preko 30 cm snega, a snežna granica u Alpima spustiće se do nizija.
Nad našim područjem prisutna je velika temperaturna razlika. Dok gradovi na severu i severozapadu beleže 4-5°C, jugoistoku zemlje i do 20 stepeni, ali će polarno zahlađenje sa snegom tokom vikenda zahvatiti i Srbiju.
U ovom času ledena vazdušna masa uz oblasti Alpa, širi se na Balkan i sneg već veje u Sloveniji i na severozapadu Hrvatske.
Prvi dan vikenda doneće od Slovenije preko Hrvatske do Bosne talas veoma obilnih snežnihg padavina. Očekuje se da padne od 10 do 30 cm snega, lokalno i više.
Sneg će zabeleti i nizije, pa i gradove, gde se ponegde očekuje i više od 20 cm snega.
Temperature će opasti na 0 i ispod 0°C.
Sneg će zavejati Ljubljanu, Zagreb, Banjaluku, Sarajevo i mmoge druge gradove.
U oblasti Jadrana očekuju se snažni pljuskovi sa grmljavinom, koji će najobilniji biti na jugu Dalmacije, na jugu Hercegovine, u Crnoj Gori, Albaniji i na zapadu Grčke. U ovim predelima očekuje se da padne od 100 do 300 litara kiše po kvadratnom metru, uz poplave i bujice.
Zahlađenje će stići i do Jadrana, pa će u njegovom zaleđu pasti obilni sneg.
Zbog očekivanih vremenskih prilika, treba redovno prtiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
(Telegraf)
Komentari (0)