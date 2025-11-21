VELIKA ISPLATA, SJAJNA VESTI ZA STUDENTE! Evo ko sve dobija pola školarine nazad

MINISTARSTVO prosvete nastavilo je danas, na osnovu podataka koje je dobilo od visokoškolskih ustanova, isplatu sredstava samofinansirajućim studentima za pokriće 50 odsto troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini.

Isplata je, kako navode iz ove institucije, danas izvršena za 18.785 studenata, a uplaćeno je ukupno 848.836.945 dinara. Ovo je četvrta po redu isplata, a za ove namene opredeljeno je ukupno šest milijardi dinara iz "kase" ministarstva.

Zaključno sa 13. novembrom 2025. godine ukupno je 107 visokoškolskih ustanova dostavilo neophodne podatke za isplatu pokrića 50 odsto plaćene školarine.

Ministarstvo prosvete i Banka Poštanska štedionica nastaviće na nedeljnom nivou isplate sredstava studentima za pokriće 50 odsto troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini.

Sledećeg petka, 28. novembra 2025. godine biće isplaćena sredstva za samofinansirajuće studente za koje je do juče u podne 112 visokoškolskih ustanova dostavilo podatke, među kojima su i Državni univerzitet u Novom Pazaru, kao i fakultet sa najvećim brojem studenata Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Ministarstvo prosvete podseća studente da, ukoliko ispunjavaju uslove za povraćaj sredstava za školarine, obavezno otvore studentsku karticu, ukoliko već nisu, jer se isključivo putem nje vrši isplata sredstava.

Prijave za studentsku karticu vrše se putem portala Uprave za trezor, a sredstva se isplaćuju studentima na osnovu podataka koje Ministarstvu dostavljaju visokoškolske ustanove.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.

