Odluka
Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu, na sednici održanoj 30. 10. 2025. godine, većinom glasova, donosi
ODLUKU
Tekstom „JAVNI TUŽILAC NE SME DA PODSTIČE NASILjE PREMA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA: Oglasio se Forum pravnika povodom izjava Bojane Savović”, objavljenim 28. avgusta 2025. godine, portal „Novosti.rs“ prekršio je tačku 3 Poglavlja VIII (Odnos prema izvorima) Kodeksa novinara i novinarki Srbije o obavezi novinara/novinarki da konsultuju što više izvora.
Ostale tačke Kodeksa na koje je ukazano u žalbi nisu prekršene.
Na osnovu žalbe tužiteljke Bojane Savović, Komisija je ocenila da odluka medija da to saopštenje objavi, kao i način na koji će ga objaviti (u ovom slučaju u celini i bez ikakvih uredničkih intervencija) stvar je uređivačke politike, kojom Komisija ne može da se bavi.
Komisija je uzela u obzir i to da je Bojana Savović javna ličnost, da je reč o javno datim izjavama, te da su one podložne komentarisanju, pa i negativnim ocenama, kao i da saopštenja ne ulaze u sferu njene privatnosti. Takođe i da žaliteljka nije iskoristila pravo na odgovor.
Bez obzira na sve to, Komisija je zaključila da objavljeno saopštenje sadrži i teške kvalifikacije, poput onih da njena izjava može biti shvaćena kao podsticaj na nasilje prema policijskim službenicima, da podriva pravni poredak, te da to dovodi do „urušavanja poverenja u institucije, slabljenja autoriteta organa reda i dodatne radikalizacije nasilnih javnih okupljanja”, koje su saopštene kao činjenice, a ne mišljenje, pa je medij morao da Bojani Savović pruži priliku da odgovori na ove tvrdnje. Kodeks novinara i novinarki Srbije propisuje obavezu novinara da konsultuju više izvora, odnosno da konsultuju najmanje dva nezavisna izvora koji će dobijene podatke ili informacije da potvrde ili ospore. To je posebno poželjno ukoliko ima indicija da izvor daje nepotpune i/ili netačane podatake ili informacije.
