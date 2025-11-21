IZABRANI DOBITNICI NAGRADA NA ČETRNAESTOM LIKOVNOM KONKURSU ”NACRTAJ, OBOJI I OSVOJI!”
KOMPANIJA Forma Ideale je i ove godine, tokom oktobra meseca, organizovala tradicionalni, četrnaesti po redu, dečiji likovni konkurs, pod nazivom „Nacrtaj, oboji i osvoji!“. Pravo učešća na konkursu su imali prvaci i predškolci iz svih zainteresovanih osnovnih škola i predškolskih ustanova u Srbiji.
Za razliku od ranijih godina učešće na ovogodišnjem dečijem likovnom konkursu je, pored ustaljene prijave preko osnovnih škola i predškolskih ustanova, bilo moguće i putem sajta, gde su roditelji mogli da prijave svoje mališane popunjavanjem formulara i prilaganjem fotografije dečijeg crteža.
Do sada je na ovom konkursu, čija je tema „Moja idealna soba“, učestvovalo više od pola miliona mališana, a samo ove godine je na adresu stručnog žirija Forma Ideale, zaključno sa 31. oktobrom, stiglo više desetina hiljada radova mališana.
Svečana dodela prve tri nagrade održaće se 6. decembra u Beogradu, o čemu će dobitnici biti obavešteni preko učitelja, vaspitača ili roditelja, dok će IV nagrada – Idealna sveska – dobitnicima biti poslata na adrese predškolskih ustanova, škola ili kućne adrese.
Spisak nagrađenih mališana možete pogledati OVDE.
