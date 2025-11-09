AKO DOBIJETE OVAKVU PORUKU NA "WHATSAPPU" NE OTVARAJTE JE: Širi se nova, opasna prevara
NAIZGLED bezazlena poruka koja ovih dana kruži WhatsApp-om zapravo može biti opasna prevara.
Kako pišu mediji, sve više korisnika aplikacije WhatsApp dobija poruke sa tekstom poput: "Jesi li to ti?" ili "Da li ti je poznata ova fotografija?" uz priloženu sliku.
Iako takve poruke bude radoznalost, upravo na to i računaju prevaranti. Iza njih se često kriju zaražene datoteke koje mogu omogućiti hakerima pristup vašem telefonu, porukama, lozinkama i drugim osetljivim podacima.
Posebno zabrinjava to što se u nekim slučajevima zlonamerni kod može pokrenuti čak i bez klika na sliku - dovoljno je da se automatski prikaže pregled.
Kako navodi portal Futurezone, kriminalci iskorišćavaju propuste u načinu na koji WhatsApp obrađuje slike i video-zapise. Manipulisanjem procesa tzv. "parsiranja" medija, zlonamerni softver može se pokrenuti u pozadini i omogućiti potpuni pristup uređaj, prenosi Telegraf.
Posledice mogu uključivati krađu identiteta, pristup lozinkama, pa čak i potpunu kontrolu nad uređajem. WhatsApp ističe da to nije jedina pretnja. Sve su češće i poruke koje dolaze "od prijatelja" ili "članova porodice" koji traže novac, nude "laku zaradu od kuće" ili reklamiraju sumnjive kripto ili investicione prilike.
Zajednički im je obrazac - pravopisne greške, linkovi i zahtevi za lične podatke. Najbolja odbrana je isključiti automatsko preuzimanje medijskih datoteka u podešavanjima WhatsApp:
To možete učiniti tako što ćete otići u Podešavanja > Skladištenje i podaci > Automatsko preuzimanje medija
Uz to, redovno ažurirajte aplikaciju i sistem kako biste otklonili bezbednosne propuste. Ako ste već otvorili sumnjivu poruku ili sliku, odmah blokirajte broj, prijavite kontakt, proverite neuobičajene aktivnosti na telefonu i promenite lozinke.
