INTERVJU Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eupravu Srbije: Kuća euprave i Ložionica Kao novi identitet naše Srbije

OTVARANjE ložionice označava novo poglavlje u razvoju digitalizacije i kreativnih industrija u Srbiji.

Na mestu gde je krajem 19. veka uspostavljena prva železnička pruga u našoj zemlji, danas se nalazi savremeni centar koji spaja kreativnost, tehnologiju i kulturu. Kao što je nekada železnica bila simbol tehno- loškog napretka i druge industrijske revolucije, tako Ložionica danas predstavlja simbol digitalne transformacije i vizije budućnosti Srbije.

Svečanom otvaranju prisustvovao je i predsednik Republike Aleksandar Vučić, što pokazuje značaj koji država pridaje razvoju inovacija i kreativnih industrija.

Ovako, o jednom od najočekivanijih projekata u okviru digitalne transformacije naše zemlje i koliko otvaranje ovog kompleksa doprinosi razvoju digitalne i inovacione infrastrukture, govori Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eupravu Srbije.

U intervjuu "Novostima" naglašava i da čuvena polukružna zgrada Ložionice, stara skoro vek, oživljava kao prvi centar kreativnih industrija i inovacija u Srbiji, ali i regionu:

- Na više od 4.800 kvadratnih metara, ovaj multifunkcionalni pro- stor objedinjuje radio- nice, izložbene zone, učionice, prostore za zajednički rad, događaje i gastro segment. Njen prepoznatljiv prostor Black box, najmoderniji multimedijalni prostor, projektovan po najvišim standardima akustike, služi kao savremena sa- la za događaje, mesto gde se održavaju konferencije, koncerti, panel diskusije, umetnički programi i susreti domaćih i međunarodnih kreativaca. Kompleks upotpunjuje "Kuća euprave" - savremeni objekat od 11.000 kvadratnih metara u kojem zaposleni Kancelarije za IT i eupravu, zajedno sa startap zajednicom, privredom i akademskom zajednicom, razvijaju nove elek- tronske usluge, sisteme zasnovane na veštačkoj inteligenciji i rešenja za sajber bezbednost. Ovde se stvaraju projekti koji unapređuju javnu upravu, ekonomiju i kvalitet života građana.

* Posebnu vrednost kompleksu daje restaurirani Vodotoranj...

- On će služiti kao prostor za digitalne i multimedijalne izložbe. Pasarela koja ga povezuje sa Ložionicom pruža se preko nove ulice ideja, simbolično spaja nasle- đe i inovaciju, a poseban značaj objektu daje činjenica da je u projektovanju jedne od prethodnih ver- zija učestvovao Milutin Milanković. Ložionica danas predstavlja primer kako se očuvanjem kulturno-istorijskog nasleđa i primenom savremenih tehnologija gradi novi identitet Srbije, zemlje koja ne samo da prati zemlje koja ne samo da prati globalne trendove digitalne transformacije, već ih sve češće i sama postavlja.

* Nedavnim otvaranjem Servisnog centra euprave u "Galeriji", građani sada mogu direktno da pristupe brojnim elektronskim uslugama. Koje su najveće prednosti ovog centra za korisnike i na koji način će olakšati njihovo svakodnevno korišćenje usluga?

- Otvaranje prvog Servisnog centra euprave u tržnom centru "Galerija" predstavlja konkretan rezultat uspešne saradnje Republike Srbije i ujedinjenih Arapskih Emirata, započete potpisivanjem Memoranduma o razumevanju 2022. godine u UAE. Ovim dokumentom utvrđeni su okviri za razmenu znanja, iskustava i zajedničke aktivnosti u oblastima modernizacije državne uprave, elektronske uprave, obrazovanja, nauke, kulture, veštačke inteligencije i kreativnih industrija. Centar je smešten u prizemlju tržnog centra "Galerija", na jednoj od najfrekventnijih lokacija u Beogradu, koju dnevno poseti oko 55.000 ljudi, a godišnje više od dva miliona. Prostor je opremljen sa četiri savremena kioska za pristup elektronskim uslugama, od kojih je jedan prilagođen osobama sa invaliditetom. Na jednom mestu građanima su dostupne najtraženije elektronske usluge, od izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu ili nekažnjavanju, do različitih vrsta saglasnosti i potvrda. Na taj način se omogućava jednostav- niji pristup uslugama i podstiče aktivno uključivanje građana u digitalnu transformaciju javne uprave.

* Šta će građanima u praksi doneti uvođenje ebolovanja, hoće li odlazak kod lekara i procedura opravdavanja odsustva sa posla biti jednostavniji i brži?

-Utvrđivanjem Predloga zakona o eBolovanju, Vlada Srbije ima nameru da uvede elektronski sistem za razmenu podataka između izabranih lekara, poslodavaca i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u slučaju privremene sprečenosti za rad. Do sada je ovaj proces bio zasnovan na papirnoj dokumentaciji, sa često sporim i Nepouzdanim postupcima, više odlazaka zaposlenih u zdravstvene ustanove i ograničenim uvidom poslodavaca u status bolovanja. Novo rešenje "eBolovanje - poslodavac" omogućava elektronsko slanje potvrda o bolovanju i izveštaja, čime se poslodavac blagovremeno obaveštava, a potreba za papirnom dokumentacijom se eliminiše. Proces postaje brz, jednostavan i pravno obavezujući, smanjuje se administrativno opterećenje i ubrzava isplata naknada.

INTEGRISAN, EFIKASAN, POUZDAN

SISTEM eBolovanje povećava transparentnost i, ukazuje Jovanović, smanjuje zloupotrebe:

- Svi akteri imaju jasan elektronski trag postupka. Zakon postavlja osnovu za integrisan, efikasan i pouzdan sistem, koji štedi vreme građana i poslodavaca i unapređuje pravnu sigurnost. Ovim korakom Srbija nastavlja da gradi potpuno digitalan zdravstveni sistem, gde tehnologija pojednostavljuje procedure, štiti prava zaposlenih i jača poverenje između građana i države.

PRAVO SVAKOG GRAĐANINA

NOVI servisni centar euprave u popularnom TC u Beogradu, ističe naš sagovornik, je novi, inovativni način komunikacije države sa građa- nima i prvi fizički prostor u Srbiji gde, osluškujući njihove potrebe, država prilagođava usluge svakodnevnom životu ljudi.

- Otvaranjem ovog centra Srbija još jednom pokazuje da digitalizacija nije privilegija pojedinaca, već pravo svakog građanina, bez obzira na godine, mesto stanovanja ili nivo digitalne pismenosti - kaže Jovanović.