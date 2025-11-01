PEŠACI SA KOSOVA I METOHIJE U PRELJINI ZAPALILI SVEĆE: Odali poštu tragično stradalima u padu nadstrešnice (FOTO)
SRBI sa Kosova i Metohije koji već četvrti dan pešače ka Novom Sadu danas su zajedno sa svojim sunarodnicima iz Kraljeva, Raške i Čačka u Crkvi svetih Joakima i Ane kod Preljine zapalili sveće i odali poštu tragično stradalima u padu nadstrešnice.
Oni su jutros, pre početka nove rute pešačenja, došli u crkvu u Preljini kako bi se pomolili za 16 stradalih u padu nadstrešnice u Novim Sadu.
Oni su potom nastavili svoj put ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada, a pored pešaka iz Raške i Kraljeva, jutros im se u koloni pridružilo i deset meštana Čačka i petoro sunarodnika iz Lučana. Na ovaj način oni žele da zajedno pošalju poruku jedinstva i sloge.
