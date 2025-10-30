PET DANA LEŽAO U BOLOVIMA BEZ VODE I HLEBA: Poslednjeg stanovnika sela blizu Leskovca spasili lovci pukom srećom

JEDINI preostali stanovnik iz sela na teritoriji Leskovca u podnožju Kukavice, Dragiša Vojinović (72) ležao je u jakim bolovima na podu četiri do pet dana, bez hleba, struje i vode.

Spasili su ga lovci koji jedini povremeno prolaze tim krajem.

Kako je ispričao jedan od lovaca, oni su, prolazeći pored kuće ovog do nedavno vitalnog čoveka, primetili da nema dima iz dimnjaka, pa su svratili da vide šta se dešava sa Dragišom.

- Zatekli smo ga pored kreveta u jedva svesnom stanju. Kasnije nam je ispričao da je tu pao pre četiri ili pet dana. Nije imao ko da ga podigne, da mu pruži parče hleba i čašu vode, a oba mobilna telefona su bila prazna - priča lovac.

Od glavnog puta do Dragišine kuće ima nekoliko stotina metara, ali je put urastao u šiblje.

- Pozvali smo njegovog sestrića iz sela Lebet u hanskoj opštini, koji živi na par kilometara od Mrkovice. Odmah je došao džipom, pomogao nam da ga odnesemo do puta, a odatle ga je sestrić prebacio do Vladičinog Hana, pa potom u Zdravstveni centar u Vranju.

Poslednji stanovnik Mrkovice već duže vreme ima zdravstvene probleme, ali lekari još nisu utvrdili uzrok.

- U Vranju mu je stavljen kateter, dobio je adekvatnu terapiju protiv bolova, napunili su mu oba mobilna telefona i vratili ga kući, uz obavezu da za 20 dana ode na kontrolu. On je, dalje, opet sam, telefoni će se brzo isprazniti jer je selo bez struje, pa se bojimo za njega i dalje.

Dragiša se nikada nije ženio. Radio je kao građevinac širom Srbije, a potom se vratio u rodnu kuću svojih roditelja. Živi od penzije u iznosu od 35.000 dinara. Ponekad nedeljama nema s kim da progovori ni jednu jedinu reč.

A u ovom selu, udaljenom 15 kilometara od Predejana, do sredine poslednje decenije prošlog veka bilo je 45 domova punih ljudi. Odselili su se najviše zbog lošeg puta kojim može da se dođe do sela samo džipom ili "ladom nivom".

